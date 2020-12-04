Компания Воля заявила о повышении цен

В 2019 году компания Воля (Киев) планирует повысить стоимость услуг на 10-20%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на коммерческого директора компании Михаила Дмитриченко.

"Повышение планируется – где-то на 10-20%. Для некоторых пакетов - больше, для некоторых - меньше. Это очень индивидуально и зависит от того, к примеру, как много в выбранном пакете каналов, зависящих от валюты, и таких факторов очень много", - заявил он.

В то же время, ссылаясь на межоператорское обсуждение данного вопроса Дмитриченко заявил, что в целом по рынку прогнозы по росту цен выше, чем у Воли.

"По итогу года мы ожидаем до 30% рост стоимости услуг по рынку в целом, если не будет каких-либо катаклизмов", - сказал он.

Дмитриченко также сообщил, что Воля рассматривает возможность повысить цены на конвергентные услуги, предоставляемые совместно с мобильным оператором lifecell из-за роста стоимости связи этого оператора.

"Ситуация сложная. Мы сейчас ведем постоянные переговоры с lifecell. Тех абонентов, которым мы уже продали конвергентные услуги, повышение цен не коснется еще где-то полгода-год. Для новых абонентов планируем увеличивать стоимость наших промо-тарифов. Но сейчас очень сложно сказать, как это будет происходить, поскольку мы все еще в диалоге с lifecell о том, как они с нас будут брать эти деньги", - рассказал он.

Коммерческий директор Воли добавил, что у компании нет эксклюзивных договоренностей с lifecell. По его словам, сейчас она не ведет переговоры о запуске конвергентных услуг с другими игроками рынка мобильной связи в Украине, но это возможно, если изменится ситуация на рынке.

"Больших, драматических повышений цен на услуги не будет точно. В любом случае повышение цен на рынке в следующем году будет. И не только мы это делаем – это делают все наши конкуренты - как проводной, так и мобильной связи", - подытожил Дмитриченко.

Воля ожидает в 2018 году увеличение ARPU (средняя выручка от одного пользователя) на 25% по сравнению с 2017 годом - до 137 грн. Компания обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 35 городах Украины. Находится в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%), частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%).