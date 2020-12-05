Киевстар снизил цену пакетов с мобильными, интернет- и ТВ-услугами

Киевстар пересмотрел линейку своих тарифов, которые объединяют мобильную связь, фиксированный интернет и телевидение.

С 7 ноября оператор заявил об уменьшении на 50% стоимости пакетов "Киевстар Все вместе".

В тарифах "Все вместе. Плюс" (110 грн./мес.) И "Все вместе. Смарт" (125 грн./мес.) оператор, соответственно, включил 50 и 100 минут для звонков на номера других мобильных операторов, 3 ГБ и 6 ГБ мобильного интернета.

В самом дорогом - "Все вместе Экстра" (155 грн./мес.) - 300 минут для звонков на сети других мобильных операторов и безлимитный мобильный интернет. Во всей линейке голосовые вызовы внутри сети Киевстар - неограниченные.

Оператор впервые представил тарифы "Киевстар Все вместе" в ноябре 2016 года. За год к ним подключилось 100 тыс. абонентов.