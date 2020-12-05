Как выбрать и установить наружную антенну

Осень — время начала нового телесезона. Телеканалы готовят новые программы, которые должны взорвать рейтинги и оставить позади конкурентов.

Чтобы долгими осенними и зимними вечерами наслаждаться любимыми передачами, обязательно нужно заранее проверить состояние антенны. Сложнее всего приходится с наружными антеннами — они испытывают на себе все капризы погоды. Но именно они обеспечивают более устойчивый телеприем. В РТРС "РТПЦ ЕАО" дали рекомендации, как подбирать внешнюю антенну и как за ней ухаживать, чтобы зимой не пришлось рисковать и внезапно лезть на обледеневшую крышу.

1. Разберитесь с типами

Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа дециметровых антенн: логопериодические (пример: "Дельта H111-02") и "волновой канал" (пример: "Меридиан 12AF"). Первый тип представлен на рисунке слева, второй справа.

Оба типа принимают дециметровые волны — 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй — на 58 ТВК. В случае, если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор — антенна "волновой канал". Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на сайте ртрс.рф.

2. Уделите внимание конструктивным особенностям

Более надежны наружные антенны из алюминия и ударопрочного пластика. Антенны из стали подвержены коррозии.

Чем меньше паек в конструкции, тем лучше.

При выборе антенны важно обратить внимание на ее влагозащищенность.

При прочих равных условиях выбирайте антенну с минимальной ветровой нагрузкой и массой.

3. Усиливайте с умом

По степени усиления антенны бывают пассивные (усиление сигнала за счет своей геометрии) и активные (с дополнительным усилителем).

Активные антенны подходят для приема за городом, в городе целесообразно их использовать в условиях непрямой видимости телебашни. Коэффициент усиления встроенного усилителя достаточен на уровне 18-22 децибел. При этом у логопериодической антенны усиление на 15% ниже, чем у антенны "волновой канал".

Если расстояние до башни менее 10 км, усилитель может навредить. В таком случае его необходимо отключить либо заменить активную антенну на пассивную.

4. Чем выше, тем лучше

Устанавливайте антенну как можно выше и направляйте ее в сторону ближайшей телебашни. Рекомендуемая высота подвеса антенны в частном секторе — от 10 метров над уровнем земли, для многоэтажного здания оптимальная высота — выше третьего этажа или два метра от уровня крыши (с помощью мачты).

5. Найдите для антенны "место силы"

Не стоит размещать антенну под крышей, особенно металлической, — приему будут препятствовать помехи. Лучше всего вынести антенну на более открытое пространство (балкон, фасад, крыша) и обеспечить прямую видимость телебашни.

6. Поверните антенну к источнику телесигнала

Сориентируйте антенну в сторону ближайшей телебашни. Для этого медленно поворачивайте ее в горизонтальной плоскости и наблюдайте за показателями на телеэкране. Для четкой картинки достаточно, чтобы уровень сигнала был не менее 60-70%, "качество" — не менее 70-80%.

7. Не дайте кабелю закабалить ТВ-прием

Рекомендуемое сопротивление кабеля — 75 Ом, длина — 5-10 метров. Более длинные кабели могут стать причиной проблем с телеприемом из-за затухания сигнала. Чтобы уменьшить затухание, нужно укоротить провод либо установить усилитель. Частая причина проблем с приемом — в том, что используемый коаксиальный кабель собран из множества мелких отрезков на скрутках. В отдельных случаях "рассыпания" изображения на экране могут быть вызваны разрушением изоляции антенного кабеля. Из-за осадков контакты могут окислиться. Если очистить места присоединений и заменить разъем, прием телеканалов восстановится.

8. Фильтруйте

Если привычные способы настроить устойчивый телеприем не помогают, попробуйте установить на антенну внешний фильтр входных сигналов. Это поможет отсечь бытовые помехи и помехи от операторов сотовой связи. Все больше производителей (например, Televes и Funke) встраивают в свои антенны режекторные фильтры, отсекающие LTE-диапазоны.

9. Доверяйте, но проверяйте

Раз в год рекомендуется проводить проверку внешней антенны на наличие повреждений и коррозии, а также кабеля (возможны растрескивания), протирать спиртом контакты и разъемы. Регулярная проверка исправности оборудования и всех соединений – залог стабильного приема ТВ.

10. Обращайтесь за помощью

Если вам нужна помощь с установкой антенн, подключением и ремонтом приставок и телевизоров, вы можете найти мастеров через сервис карта.ртрс.рф. Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке "Сервисы" и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.