Орденом "За заслуги перед Отечеством" награжден директор РТПЦ ЕАО

Президент России наградил сотрудников радиотелевизионного передающего центра Еврейской автономной области. Около 300 работников РТРС удостоены государственных наград "за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания". Генеральный директор РТРС Андрей Романченко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством III степени", сообщили ИА ЕАОMedia в правительстве области.

"212 сотрудников предприятия из разных регионов страны удостоены медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" I или II степени. 45 сотрудникам присвоено звание "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации", двум — звание "Заслуженный экономист Российской Федерации".

Почетной грамотой Президента Российской Федерации поощрено шесть сотрудников. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена четырем.

— Директор радиотелевизионного передающего центра Еврейской автономной области Владимир Михайлович Коновалов был награжден медалью Орден "За заслуги перед Отечеством I степени". Его общий стаж работы в отрасли связи составляет 51 год, из них 26 лет на должности руководителя предприятия. Самое большое достижение — организация создания сети цифрового эфирного телевещания в области, ввод её в постоянную эксплуатацию. Филиал РТРС в Еврейской автономной области был в числе первых двенадцати регионов Дальнего Востока и Сибири, кто приступил к созданию сети цифрового эфирного телевизионного вещания.

— Главному инженеру радиотелевизионного передающего центра Еврейской автономной области Константину Викторовичу Гореву объявлена благодарность Президента Российской Федерации. Константин Викторович за короткий срок наладил процесс эксплуатации новых цифровых спутниковых передающих и приемных станций, подготовил специалистов филиала к переходу сетей телерадиовещания на новые технологии наземного вещания.

— Ведущий инженер средств радио и телевидения цеха Биробиджан радиотелевизионного передающего центра Еврейской автономной области Сергей Григорьевич Саханов получил звание "Заслуженный работник связи и информации РФ". На предприятии с 1992 года. Прошел путь от электромонтера до ведущего инженера. Сергей Григорьевич принимал активное участие в переходе на цифровой формат вещания телевизионных ретрансляторов в г. Биробиджан, с. Биджан: участвовал в монтаже и запуске в эксплуатацию передатчиков цифрового телевидения.

Государственные награды стали признанием заслуг РТРС в выполнении федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы". РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть. В ее составе 5040 передающих станций и 10 080 передатчиков. В результате реализации программы жители всех 85 регионов получили возможность принимать 20 федеральных телеканалов в цифровом формате. 38 млн телезрителей улучшили свое медиапотребление в 10 раз, еще 22 млн — в пять раз. Правительство России признало программу перехода на цифровое телевидение высокоэффективной", — говорится в сообщении.