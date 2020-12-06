В России проведут профилактику цифрового телевидения

В ночь с 19 на 20 июля с 3.00 до 6.59 по местному времени планируются профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования радиотелевизионных станций в г. Биробиджане, г. Облучье и с. Биджан ЕАО, в связи с чем телезрителям будут не доступны для просмотра 20 телеканалов свободного доступа.

Проведение профилактических работ — необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Профилактика проводится в ночное время для минимального причинения неудобств телезрителям.

В этот момент на экране телевизора появляется надпись — "нет сигнала" или "слабый сигнал". Не нужно пытаться изменить настройки телевизионного приемника или приставки, после завершения профилактических работ, телеканалы будут доступны к просмотру.