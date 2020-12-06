"Ростелеком" запустил детский канал "Смайлик"

Детский познавательный телеканал "Смайлик" (3+) стал доступен подписчикам интерактивного ТВ и видеосервиса Wink на кнопке 322.

Смайлик — добрый, интересный, безопасный и познавательный канал для детей. Мотивирует на развитие мышления, фантазии и пропагандирует активный здоровый образ жизни. Предназначен для аудитории от 3 до 12 лет. Канал наполнен полезной, развивающей и развлекательной информацией.

"Мы с удовольствием представляем абонентам новый детский телеканал. Он не только развлекает ребенка, но и помогает ему узнать что-то новое, развивает, воспитывает в нем доброту, любовь к своей стране и ко всему миру. Желаем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра!" — комментирует Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком".

Канал доступен в пакетах каналов "Оптимальный", "Продвинутый, "Максимальный", в мини-пакете "Лучшее для детей" в составе пакетов "Трансформер. Акция", "Трансформер", в пакетах "Максимум", "Премиум" "Интерактивного телевидения", а также "Оптимальный", "Продвинутый", "Максимальный" "Интерактивного ТВ 2.0".

Пользователи Wink найдут канал в пакетах "Оптимальный", "Продвинутый", "Максимум", "Премиум" и в мини-пакете "Лучшее для детей" в составе пакета "Трансформер. Акция".

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (30 000 позиций). При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране: домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Получить подробную информацию об услугах компании, уточнить техническую возможность подключения и оставить заявку можно на сайте www.rt.ru, по единому бесплатному телефону 8 800 100 0 800, а также в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома".