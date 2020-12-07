Дойти до полуфинала конкурса "Ты супер!" не удалось вокалистке из ЕАО

Вокалистка из ЕАО не смогла попасть в полуфинал конкурса "Ты супер!" (6+) на НТВ. Жюри по достоинству оценило песню "Валенки" в исполнении Полины Ушаковой, но в следующий этап пропустили пятерку других участников. Возможно, пройти в полуфинал удастся другой конкурсантке от Еврейской автономии, выступление которой еще впереди, сообщает корр. ИА ЕАОMedia.

Пробиться в полуфинал международного конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ не удалось вокалистке из г. Облучье ЕАО Полине Ушаковой. Выступление девушки показали в воскресенье, 27 сентября, во втором выпуске четвертого сезона конкурса.

Полина исполнила русскую народную песню "Валенки". "Зеленые кнопки" в итоге нажали все члены жюри (наставники).

"Ноги бросались в пляс. Еле удержался. Очень понравилось", — отметил актер, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв.

"Фольклорное пение предполагает открытый звук, очень важна тембральная окраска голоса. И мне показалось, что ты выполнила все поставленные задачи", — сказал народный артист России, композитор Игорь Крутой.

"В третьем куплете, когда про милого поете, вы пели другим звуком. Думаю, о, интересно. Начала уже играть. Спасибо", — прокомментировала лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

"А я заметила, что в том же третьем куплете ты перестала волноваться, и пошли плечики. Первую часть песни я поражалась удивительному звонкому и пронзительному голосу, но мне немного не хватало этого разухабистого веселья. И раз — плечики пошли. Мне очень понравилось", — резюмировала певица Ёлка.

Далее Полина отправилась в комнату ожидания. После всех выступлений жюри огласило имена новых полуфиналистов. Среди четырех названных фамилий участницы от ЕАО не оказалось. Пропустить девушку в полуфинал мог ведущий шоу Вадим Такменёв, который определяет "своего" пятого участника. Но и его выбор пал на другую конкурсантку.

В этом сезоне на проекте "Ты супер!" Еврейскую автономную область представляют две участницы. В одном из будущих выпусков можно будет поболеть за Ирину Першину из села Ленинское. Возможно, ей удастся пробиться в полуфинал.

Вокальный проект "Ты супер!" организуется для детей, оставшихся без попечения родителей. Талантливые дети с непростой судьбой получают шанс проявить себя на большой сцене и заявить о себе на весь мир. В новом сезоне в проекте примут участие 58 конкурсантов в возрасте от 7 до 18 лет из девяти стран: России, Украины, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Грузии, Эстонии, Абхазии и Азербайджана. На большую сцену "Ты супер!" выйдут уже знакомые зрителям НТВ участники из прошлого сезона и совершенно новые ребята, которым только предстоит сделать первые шаги на пути к успеху.