Как выгодно подключить кабельное ТВ и интернет

Подключить кабельное телевидение и интернет "Выгодным пакетом" предлагает "РТПЦ ЕАО". Фото: РТПЦ ЕАО

Филиал РТРС "РТПЦ ЕАО" предлагает подключиться к кабельному телевидению и интернету "Выгодным пакетом" — две услуги всего за 600 рублей в месяц. Акция распространяется на новых абонентов г. Биробиджана при наличии технической возможности.

• Подключение телевидения без дополнительных устройств;

• Абонентская плата не зависит от количества подключенных телевизоров;

• Базовый пакет кабельных телеканалов включает 65 телевизионных канала и 3 радиоканала;

• В системе кабельного телевидения до 60 каналов в цифровом качестве DVB-C*, параметры для настройки на сайте eao.rtrs.ruв разделе "Кабельное ТВ", https://eao.rtrs.ru/tv/services/#kabelnoe-tv

* Для телевизионных приемников, поддерживающих формат DVB-C