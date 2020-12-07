НТВ завершил переход на стереозвучание при поддержке РТРС

Телеканал НТВ завершил переход в режим стереозвучания. Теперь большинство программ, фильмов и сериалов, за исключением архивных и новостных, будут выходить со стереозвуком. Такой контент будет отмечен в эфире специальной плашкой с соответствующим обозначением. Программы и сериалы со стереозвуком будут доступны как для зрителей эфирного телевидения, так и для абонентов сетей кабельного и спутникового вещания.

Техническую возможность трансляции стереозвука обеспечивает оператор эфирного телевещания РТРС. Цифровая эфирная телесеть РТРС дает возможность приема телесигнала для 98,4% жителей страны. Эфирная телесеть служит источником сигнала и для кабельных сетей: более 93% всех абонентов кабельного телевидения России получают сигнал с нее.

В дальнейших планах РТРС — трансляция звука в формате Dolby Digital 5.1. Это кристально чистый многоканальный звук без шумов и искажений, сравнимый со звучанием в кинотеатрах. В сочетании с изображением высокой четкости он создает эффект максимального погружения в происходящее событие. Цифровая система Dolby Digital 5.1 используется при трансляции крупных спортивных мероприятий и развлекательных шоу.

Тестовая трансляция такого звучания прошла 10 сентября. IV Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" был показан на телеканале НТВ в Москве с объемным цифровым многоканальным звуком в формате Dolby Digital 5.1. Жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогли увидеть телеверсию фестиваля на 58 ТВК. На этом частотном канале РТРС ведет тестовую трансляцию HD-версий телеканалов первого мультиплекса, в том числе и канала НТВ. Для зрителей, принимающих HD-мультиплекс, но не имеющих в телевизионных приемных устройствах системы обработки звука Dolby Digital 5.1, звук автоматически настраивался на стерео. Фестиваль прошел под открытым небом в Херсонесе Таврическом.

"Дальнейшее развитие качества контента, получаемого зрителем в домашних условиях, будет в том числе в области его звучания. Потому что формат SD, HD или 4K может быть заметен только на больших экранах, а звук слышно всегда. НТВ, конечно, не первый, кто ввёл стереозвук, но единственный на данный момент, кто сделал это на постоянной основе. Это безусловное уважение к нашим телезрителям, которые давно имеют техническую возможность принимать стерео, но получают по-прежнему монозвук", — отмечает генеральный директор НТВ Алексей Земский.

"Мы всегда приветствуем инициативы телеканалов по повышению качества эфирной трансляции. Запуск стереозвука на НТВ — это еще один закономерный шаг отечественного телевидения в сторону освоения богатых возможностей цифрового вещания. Стерео позволяет отчетливей выделять речь на фоне музыки и шумов, воспроизводить картину движения источников звука в пространстве. Для телезрителей это означает еще больше впечатлений от просмотра", — рассказал первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Запуск стереозвучания состоялся накануне премьеры 22 ноября музыкального шоу "Суперстар!" (16+), в котором телезрители смогут услышать хиты кумиров 90-х в уже новом звучании.