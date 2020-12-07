Благодаря цифровым технологиям вырос объем программ с субтитрами на ТВ

Цифровая телесеть РТРС обеспечивает включения субтитров в программы телеканалов. Субтитры дают людям с нарушениями слуха доступ к социально значимой информации.

"Первый канал", "Россия 1", НТВ, "ТВ Центр", СТС, "Пятница", "Мир" и "Рен ТВ" снабжают субтитрами более чем 5% эфира в неделю, "Карусель" — 100%. Субтитры создаются и запускаются в эфир в московской студии телеканалов.

Законодательная норма, обязывающая телеканалы адаптировать для слабослышащих и глухих не менее пяти процентов эфира в неделю, действует с 1 января 2020 года. Требование касается новостных выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлекательных телепередач. Вещатели могут исполнять его любым способом: прямые или скрытые субтитры, перевод на русский жестовый язык, "бегущая строка" и прочее.

Норма соответствует положениям Конвенции ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и согласуется с государственной программой "Доступная среда" (2011-2025). Программа направлена на создание полноценных условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

В 2011 году в состав мероприятий программы "Доступная среда" вошла организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. За 9 лет объем субтитров на этих телеканалах увеличился более чем в четыре раза — с 3 тысяч часов до 13,4 тысяч часов.

Для активации скрытых субтитров телепрограмм телезрителям необходимо воспользоваться режимом "Телетекст".

В России проживает более 13 млн людей с нарушением слуха, в том числе более 1 млн — дети.