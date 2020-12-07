Как организовать кабельное ТВ в гостинице

Гостиничное кабельное телевидение – одна из наиболее востребованных услуг для постояльцев.

Широкий список всевозможных телеканалов, высокое качество трансляции и интуитивно понятный интерфейс управления являются хорошим маркетинговым ходом, который привлекает клиентов и создает положительное впечатление об отеле.

К тому же, наличие платных пакетов дает возможность наладить дополнительный канал привлечения доходов, а наличие системы интерактивного телевидения делает обслуживание гостей более простым, клиентоориентированным и современным.

Кабельное телевидение гостиницы включает такие основные компоненты: cистема приема каналов; кабельная сеть; системы управления контентом; центральный коммутатор; телевизионные приемники. Какие вопросы приходится решать при организации системы кабельного гостиничного ТВ?

Выбор типа кабельной сети: может строиться на основе коаксиального кабеля – для передачи аналоговых или цифровых (DVB-C) сигналов, или на основе кабеля «витая пара», для передачи сигналов по протоколу IP.

В гостиницах с уже реализованной сетью коаксиального кабеля, она может использоваться для передачи IP-данных, сокращая расходы на внедрение Ethernet-сети. При необходимости прокладки новой сети учитываются требования к строительно-монтажным работам, государственные и международные нормы, стандарты.

Это требует тщательного планирования и проектирования силами специалистов. Подбор системы приема каналов, состоящей из головной станции и комплекса антенн: задача головной станции – прием сигналов из различных источников, декодирование, выдача в сеть в нужном формате.

Современные головные станции для передачи цифрового сигнала отличаются сравнительно невысокими ценами, функциональностью и простотой обслуживания. Подбор системы управления контентом: к ним относятся сервер систем интерактива, сервер VOD, телеприставки.

При хорошо налаженной работе головной станции без большей части такого оборудования можно обойтись, так как станция сама формирует пакет каналов, а телеприемники настраиваются на их приемку автономно. Подбор приемников телесигнала (телевизоров): тут все зависит от бюджета и пожеланий заказчика.

Современные многофункциональные аппараты с высоким качеством приемки сигнала и трансляции пакетов программ позволяют реализовать весь спектр телеуслуг, обеспечивая постояльцам надлежащий комфорт. Составление перечня каналов, выбор кабельного оператора и заключение с ним договора: продуманный подбор оператора позволит экономно расходовать средства на оплату его услуг и предоставлять клиентам максимально качественный контент в широком диапазоне.

Наиболее ответственным моментом является выбор технологии и архитектуры гостиничного телевидения. Нередко более разумным бывает остановиться на комбинированной системе, способной принимать аналоговые и IP сигналы. В дальнейшем такую структуру можно легко оптимизировать и масштабировать под новые задачи.