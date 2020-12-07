Как организовать корпоративное ТВ

Корпоративное телевидение – мощный инструмент маркетинговой политики предприятия, предназначенный для информирования сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов.

Задачи корпоративного ТВ

Успех информационных кампаний во многом зависит от того, насколько профессионально спроектирована и организована сеть корпоративного ТВ. Для этого необходимо составить список ее задач. Таковыми могут быть: реклама и продвижение продуктов компании, бренда, торговой марки; повышение лояльности клиентов; пропаганда корпоративных ценностей и культуры; сообщение важных новостей; антикризисная коммуникация; обучение персонала и потребителей; привлечение инвесторов; а также другие, в зависимости от специфики и целей предприятия.

Все эти задачи «укладываются» в две большие группы: задачи внутреннего корпоративного телевидения (ориентированного, в первую очередь, на сотрудников компании); задачи внешнего корпоративного телевидения (ориентированного, в первую очередь, на потребителей).

Разновидности корпоративного телевидения

Следующим этапом организации корпоративного телевидения является выбор его методов, технологий и каналов передачи информации. Телевизионную сеть для корпоративных целей нельзя назвать крупной и разветвленной, так как для масштабирования на большие территории потребуется инвестирование значительных средств, что может быть экономически невыгодно.

С появлением цифровых средств и возможностей передачи информации через Интернет, многие компании выбирают веб-телевидение, предоставляющее все возможности и практически полный охват целевой аудитории при минимальных затратах. Наиболее эффективным является подход, при котором комбинируют два варианта корпоративного ТВ: классический – передача сигнала осуществляется по коаксиальному кабелю или витой паре на устройства приема передач. веб-телевидение – размещение видеоматериалов и трансляция в режиме онлайн на интернет-ресурсах компании (сайтах, каналах видеосервисов и так далее).

Структура корпоративного телевидения

По своей структуре разные проекты корпоративного телевидения могут существенно отличаться в зависимости от задач, масштабов зоны покрытия, выбранного способа трансляции передач и технологии передачи сигнала. В большинстве своей телевизионные системы для бизнес-компаний включают: сеть каналов и кабельных линий, служащий для распределения сигналов ТВ-вещания; телецентр (узел, где формируются телепередачи и программы); коммуникационное и коммутируемое оборудование; устройства для обработки, шифровки-дешифровки сигналов, адаптации их к стандартам клиентских интерфейсов; приемная аппаратура (телевизоры, панели, мониторы).

Несмотря на кажущуюся простоту структуры, корпоративное телевидение требует профессионального подхода при проектировании и расчетах технических параметров. Только в этом случае можно достичь ожидаемых целей, оптимизировать расходы на поддержание работоспособности и обслуживание.

В настоящее время все большее распространение получает третий тип корпоративного телевидения на основе готовых ИТ-платформ, в которых предусмотрен максимальный спектр готовых решений: централизованное управление контентом, общая клиентоориентированная информационная среда, интерактивность, получение информации из внешних сервисов, синхронизация с различными цифровыми носителями, удобная инсталляция, совместимость с популярными системами визуализации данных и презентации аналитики.