В Мьянме почти полностью отключили интернет из-за протестов против путчистов

В воскресенье десятки тысяч жителей Мьянмы вышли на улицы главных городов, чтобы вновь протестовать против произошедшего в стране военного переворота, сообщает zakon.kz со ссылкой на Интерфакс.

В стране почти полностью отключили интернет на фоне протестов

Как сообщают Reuters местные жители, все четыре основных провайдера недоступны.

Оппозиционные демонстрации продолжаются девятый день подряд.

Студенты технических специальностей прошли через центр крупнейшего города страны Янгона, неся плакаты с требованием освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи. По улицам также медленно проследовала колонна автобусов, которые сигналили в знак протеста.

Демонстранты выкрикивали требования к властям "прекратить похищать людей по ночам".

В столице страны Нейпьидо в ходе акции протеста проехал конвой автомобилей и мотоциклов.

По данным правозащитников, после переворота в стране задержаны более 384 человек.