Как установить телевизионную розетку

Телевизионная розетка – простой и надежный способ обеспечить постоянное, бесперебойное подключение к кабельной ТВ-сети в условиях, когда беспроводное подключение не оправдывает себя или невозможно.

Важно лишь правильно выбрать и установить соответствующий модуль, о чем и пойдет речь дальше.

Как устроена стандартная телевизионная розетка?

Базовая конструкция телевизионной розетки у всех производителей имеет одинаковый состав. Она включает в себя: лицевую панель; суппорт-фиксатор; печатную плату; механизм, фиксирующий кабель; Каждый производитель предлагает довольно широкий выбор этих изделий, адаптированных под разные задачи и эстетические предпочтения.

Например, с разным дизайном лицевой панели или блочного типа, когда в набор входят также электророзетки и розетки для интернета. Но кроме того телевизионные розетки отличаются по функциональности.

Различают ТВ-розетки: одиночные; проходного типа; оконечные. Одиночные розетки – простейший тип, который служит для подключения одного ТВ-приемника. Проходная розетка обеспечивает подключение нескольких видеоустройств и организации разветвленных кабельных ТВ-систем. Она состоит из входа и двух выходов. Один выход служит для подключения ТВ-приемника, а другой – для подсоединения ТВ-кабеля, проложенного дальше. Оконечная розетка устанавливается в конце такой цепочки.

Схемы подключения и выбор места монтажа розетки

В зависимости от количества ТВ-приемников на объекте и типа ТВ-сигнала, практикуются 2 основные схемы подключения – «звезда» и «шлейф». Знать о них необходимо, чтобы правильно организовать разводку кабелей, выбрать нужное количество розеток определенного типа и правильно рассчитать место их установки. Шлейфовая схема на сегодня считается устаревшей. Во-первых, она оправдывает себя только в случае, если используется исключительно аналоговое телевидение. А во-вторых, если требуется подключение больше 4-5 приемников, качество сигнала в такой схеме существенно падает.

В такой схеме осуществляется установка и подключение ряда проходных розеток, соединенных последовательно. Завершается цепь оконечной розеткой. При выборе розеток для шлейфовой схемы необходимо обращать внимание на такие показатели, как затухание на проход и затухание на ответвление - они должны быть минимальными.

Также необходимо проверить проходные модули на наличие фильтров, заглушающих отраженный сигнал. Схема «звезда» – более прогрессивна, так как позволяет подключать приемники, работающие на цифровых технологиях, а качество сигнала в ней намного выше. Для реализации понадобятся только оконечные розетки и сплиттер – коммутатор-разветвитель, который обеспечивает подключение всех ТВ-приемников к кабелю, ведущему к щитку или эфирной антенне.

Сплиттер имеет 1 вход для антенны и ряд выходов для приемников ТВ-сигнала. Разветвитель устанавливается в центре, от него радиально прокладываются кабели к приемным устройствам на объекте. Таким образом, если на каком-то из кабельных «лучей» появляются помехи или неполадки, это не отразится на качестве приемки сигнала остальной аппаратурой.

Также в схеме «звезда» может использоваться усилитель, который устанавливается на входе и снижает потери сигнала. Специалисты рекомендуют устанавливать розетки на уровне около 1,2-1,4 м от уровня пола. Это наиболее универсальный вариант расположения, который подойдет и для подвесной ТВ-аппаратуры, и той, которая будет установлена на столе, тумбе.

Единственное отличие – кухонное пространство. Здесь розетку лучше монтировать повыше.

Порядок установки телевизионной розетки

Монтажу ТВ-розетки предшествует прокладка кабеля к месту ее установки. ТВ-кабель обычно маскируют под декоративным или финишным слоем отделки или прокладывают в накладном кабельном канале. В первом случае лучше устанавливать внутренние, "утопленные" в стену розетки, во втором подойдут накладные.

После чего в стене дрелью с круглой насадкой высверливается технологическое отверстие под подрозетник. В центре выводится ТВ-кабель, приблизительно на 15 см. Затем выполняются следующие процедуры: Зачистка кабеля. При этом убирается внешняя изоляция. Медная жила должна выступать на 0,5 см, экранирующая оплетка должна быть частично оголена. Разборка корпуса розетки. Отделяется лицевая панель, находится прижимной винт и слегка ослабляется.

Кабель вставляется в розетку и фиксируется зажимом.

В некоторых моделях розеток для контроля соединения предусмотрено небольшое отверстие с указателем-стрелкой. Проверка качества соединения тестером. Тест позволит избежать короткого замыкания из-за случайного прикосновения оплетки к проводнику. Установка корпуса розетки в подрозетник.

Калибровка и закрепление монтажной пластины. Монтаж лицевой панели. Самые сложные моменты установки телевизионной розетки – правильная зачистка кабеля и его закрепление в самой розетке. Однако все усилия могут быть потрачены зря, если неправильно выбран тип розетки или неправильно организована схема прокладки кабеля.

Поэтому за услугой установки телевизионной розетки лучше обращаться к специалистам, которые выполнят данную работу быстро, качественно и на высоком профессиональном уровне