Кабельное телевидение – это стандарт, в котором сигнал вещания передаться потребителю через кабель, проложенный к нему.

Такая технология противопоставляется спутниковому и эфирному телевидению. Такой вид телетрансляции начал развиваться и активно использоваться в конце 1980 года.

На протяжении долгих лет, для передачи сигнала использовали коаксиальный кабель. Но, с развитием современных технологий, стал доступным новый вид кабеля – волоконно-оптический.

Преимущества кабельного ТВ

Преимущества кабельного телевидения в том, что волоконно-оптический кабель дет значительные преимущества перед коаксиальным, увеличивая и качество передачи данных и дистанцию.

В целом, перед эфирным вещанием данная технология имеет несколько превосходств: лучшее качество сигнала; высокая помехозащищенность; отсутствие помех связанных с плотной многоэтажной застройкой; возможность расширения каналов и услуг.

Технология кабельного телевидения позволяет предоставлять абонентам множество разнообразных услуг и сервисов, таких как: телепрограмма, заказ видео, телефония, Интернет. Компании, обладающие волоконно-оптическими магистралями, имеют существенное преимущество над конкурентами, использующими коаксиальный кабель.

Построение современной кабельной сети состоит из нескольких компонентов: техническое оборудование; кабель; программное обеспечение; сопутствующие средства. Если учитывать все выше перечисленные пункты, то можно сказать, что правильнее называть кабельные сети: системы кабельного телевидения (СКТ).

Кабельное телевидение действительно мощная технология, которая предоставляет конечному пользователю отменное качество вещания наряду с множеством мультимедийных сервисов. В сравнении с аналогичными технологиями, СКТ выступает несомненным лидером, предоставляющим стабильную работу и интересные интерактивные возможности.

В наше время, множество компаний предоставляющие услуги кабельного телевидения в комплекте поставляют и услугу доступа к сети Интернет. Это очень удобно, так как абонент может получить все необходимые услуги от одной компании и не волноваться о качестве сторонних Интернет-провайдеров