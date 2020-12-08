Корпоративное ТВ и его преимущества

В наше время мало кто знаком с таким новым термином, как корпоративное телевидение.

Что это и какие у него преимущества мы расскажем в данной статье.

Корпоративное телевидение – это комплекс технических решений, как программных, так и аппаратных, для осуществления информационного вещания сходного по тематике с деятельностью предприятия. Такая форма телевидения в наше время уже не новость и её используют множество крупных организаций.

Решение отлично подходит для оповещения потребителей о новой продукции или услугах, а также сотрудников предприятия для эффективной коммуникации внутри компании.

Преимущества корпоративного телевидения

То, что телетрансляции это эффективный метод донесения информации ни для кого не секрет, это уже доказывают множество компаний, которые ежегодно вкладывают деньги в ТВ-рекламу. Но речь пойдет именно о корпоративном телевидении и о том, как его применить в своем бизнесе.

Различают два вида корпоративного ТВ: внутреннее и внешнее. Внутреннее. Такое телевидение используют внутри компании, и оно первым делом предназначено для персонала. Так, например, директор «Domino Pizza» каждый месяц транслирует передачи со своим участием, объясняя персоналу как лучше готовить пиццу. Это достаточно мощный инструмент для оповещения коллектива и донесения целевой информации.

Внешнее. Трансляции внешнего телевидения предназначены для потребителей. Наверняка каждому встречалось увидеть в торговых центрах тематические трансляции на экранах. Трансляции созданы, в первую очередь, чтобы доносить до своих клиентов важную информацию, например, о новых услугах или продукции.

В общем, применений такой технологии достаточно много, ниже представлен лишь небольшой список назначений: трансляция новостей компании; приветствие важных гостей; отображение офисной карты, расположений залов; отображение будущих событий; прямая трансляция выступлений и собраний; трансляция архивных корпоративных видео; видео-экскурсии; оповещения и схемы для эвакуации. Как видите, корпоративное телевидение имеет достаточно много преимуществ и применений. Для того чтобы подчеркнуть солидность предприятия и оперативно и эффективно доносить до клиентов целевую информацию, такой вид телевещания будет самым оптимальным.