Телевизоры могут подорожать из-за отключения электричества на японском заводе

Недавно на японском заводе Nippon Electric Glass (NEG), который производит стёкла для дисплеев, на время отключилась электроэнергия.

Из-за такой, казалось бы, мелочи, могут подорожать телевизоры и мониторы.

Таким прогнозом поделились аналитики TrendForce. Они считают, что до конца первого квартала 2021 года цены на дисплеи будут повышены. Особенно сильно эта проблема затронет панели больших форматов.

Сейчас NEG восстанавливает производство. Однако ожидается снижение поставок крупногабаритных стеклянных подложек на 2,5% в первом квартале 2021 года.

Аналитики также отметили, что в последние полгода наблюдается дефицит панелей из-за повышенного спроса на телевизоры. Эти два фактора могут усилить друг друга. Цены в итоге могут вырасти на 4-5%.