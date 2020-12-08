Принцип работы и преимущества спутникового телевидения

Спутниковое ТВ позволяет абоненту быть независимым от сторонних оплат.

Оплата взымается только по факту покупки и установки телевизионного оборудования, а далее клиент сможет наслаждаться трансляциями любимых каналов без дополнительных затрат.

Это очень удобное решение, которое появилось не так давно и уже заслужило доверие многих пользователей.

Потому, в данной статье мы поговорим про преимуществах и принципе работы спутникового ТВ.

Преимущества спутникового телевидения

В преимущества спутникового телевидения входит трансляция в формате «MPEG-2». Такой формат позволяет отображать картинку высокой чёткости и передавать стереозвук. Технология позволяет исключить разнообразные помехи и шумы, позволяя сделать трансляцию максимально качественной.

Немаловажным плюсом является и то, что спутниковое покрытие распространяется на всю Украину, поэтому местоположение абонента не играет роли.

Сигнал, идущий со спутника, позволяет охватить большую территорию, например, спутник, рассчитанный на передачу сигнала Европе, покрывает и часть Азии.

Подключившись к спутниковому вещанию, абонент сам выбирает желаемые каналы для просмотра, не привязываясь к пакетам разнообразных операторов. Потому, спутниковое вещание, довольно выгодно и самым телеканалам, так как картинка всегда качественная, а это только повышает престиж самой компании.

Принцип работы

Принцип работы трансляции, заключается во вращении спутника в пределах экватора, и постоянно находится в одной точке, по отношению объектов на земной поверхности. Сигнал вещания передается при помощи специального передатчика имеющего определенную диаграмму направления, который позволяет покрыть необходимую территорию.

Оборудования для принятия сигнала, состоит из спутниковой антенны, конвертера и тюнера. Тюнер, получает сигнал с антенны и декодирует его в картинку со звуком. Такая технология позволяет подключить сразу несколько телевизоров от одной антенны, но с несколькими тюнерами. Качество сигнала зависит от диаметра спутниковой тарелки.

Диаметр никак не повлияет на качество передаваемой картинки, но сможет улучшить передачу сигнала при плохих погодных условиях. Спутниковая антенна всегда устанавливается на юг и перед ней не должно быть лишних преград, которые препятствовали бы передаче данных потока сигнала.