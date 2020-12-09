Российские телеканалы теряют рекламодателей и деньги на существование

“Газпромбанк” выпустил отчет, согласно которому чистая прибыль сегмента “Медиабизнес” компании уменьшилась за первое полугодие 2019 года на 26% или до 3,1 млрд руб в денежном эквиваленте.

При этом самый “жирный” кусок прибыли приносят “Газпром-медиа”, кинодистрибуция и кинопроизводство. Что важно, холдинг продолжает сохранять чистую прибыль на фоне общего снижения на рынке телевизионной рекламы.

Также из отчетности следует, что доход “Газпром-медиа” от рекламы сократился до 33,2 млрд руб (6%), но при этом были телеканалы, сумевшие показать рост доходов в этой области. В число таких телеканалов вошли “Пятница!” с 9% роста и “ТВ-3” с ростом в 1%. Представитель “Газпром-медиа” рассказал и о росте рекламных доходов у телеканала “Супер”, но при этом он отказался называть точных цифр.

При этом холдинг отметил рост нерекламных доходов, который компания в первую очередь связывает с успешной конвертированием в деньги имеющуюся библиотеку контента. Так, основным источником нерекламных доходов являются продажи прав, сумевшие принести холдингу доход в 7,8 млрд руб.