Стало известно, насколько подешевели интернет и телевидение в России за год

Российский производитель онлайн-касс АТОЛ изучил расходы россиян на интернет и цифровое телевидение. Оказалось, что они уменьшились по сравнению с предыдущим годом.

Теперь пользователи в среднем тратят 638 рублей в месяц на оплату интернет- и ТВ-услуг. Это на 10% меньше, чем годом ранее. Количество абонентов же увеличилось. В мае число тех, кто оплачивает интернет и телевидение онлайн, достигло отметки 3 178 219 человек. Это на 54% больше, чем в том же месяце 2018 года.

Увеличение количества онлайн-чеков эксперты связывают с тем, что всё больше пользователей предпочитает оплачивать услуги в сети, а также растёт число новых подключений к интернету.

Согласно пресс-релизу, исследование АТОЛ охватывало период с 1 февраля по 31 мая 2018 и 2019 годов.