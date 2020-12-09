7 июля в истории: самолёт на солнечных батареях, первая советская телепередача и дорожные чеки

7 июля 1891 года запатентованы дорожные чеки. Компания American Express подала заявку на патент чеков, которые должны заменить чековые книжки. Стояла задача избавить общество от наличных денег, которые трудно перевозить и хранить в больших объёмах.

Придумал такие чеки Марселлус Берри, при этом разработав концепцию и дизайн чеков, которые с тех времён остались практически неизменными. Человек покупает чек (раньше они выпускались достоинством $100, $50, $20 и $10), а затем просто распиывается в левом верхнем углу и при обналичивании чека воспроизводит свою подпись ещё раз. Дорожные чеки American Express до сих пор популярны и пользуются спросом у туристов. Ведь воспользоваться чеком сможете только вы, гарантией этого служит подпись. И даже если чек будет утерян, в течение суток его можно восстановить в любом отделении American Express. Таким образом, в своё время такие чеки позволили людям не носить с собой наличные деньги Система безналичного расчёта была создана позже, в 1940-е годы, во времена торгового бума, но именно дорожные чеки стали прообразом нынешних пластиковых карт. В процессе развития карты модернизировались. Сначала это был кусок картона, потом они работали по принципу перфокарты. Уже в 1970-х годах разработали магнитную полосу, а в 1990-х и чипы. А дорожные чеки используются до сих пор, при этом их внешний вид принципиально не изменился.

7 июля 1938 года в Ленинграде прошла первая в СССР телепередача. Этот день можно по праву считать днём рождения советского телевидения, так как всё оборудование было отечественного производства, а само вещание проходило из опытного телецентра. Продолжительность первой передачи составила 2 часа, а развёртка экрана была всего 240 строк (сейчас используется 625). В качестве контента для трансляции тогда выбрали концерт и отрывки из фильмов. У населения тогда, разумеется, не было приёмников, так что для проверки приём осуществляли учёные в специальной лаборатории. Это была первая экспериментальная трансляция, которая положила начало советскому, а затем уже и российскому телевидению.



7 июля 1981 года через Ла-Манш перелетел самолёт на солнечных батареях. Сконструировал данный летательный аппарат американец Пол Маккреди. Агрегат поднял в воздух пилот Стивен Птачек с аэродрома под Парижем, затем пролетел 258 километров со средней скоростью 48 км/час и успешно приземлился на английской военно-воздушной базе в Кенте. Самолёт был оснащён двумя электрическими моторами, которые получали питание от солнечной батареи из 16 128 ячеек. Аппарат весил 95 килограммов и имел размах крыльев 14,3 м. Примечательно, что за 4 года до полёта самолёта с солнечными батареями, в воздух поднялся аппарат, который летел за счёт мускульной силы человека, а конструктором был тот же Маккреди.