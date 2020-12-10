Названы скрытые приемы телеканалов для агитации за своего кандидата на дебатах

Ученые политической психологии, а также исследователи в других областях со всего мира поняли — то, что люди видят, важнее, чем то, что они слышат.

Особенно когда дело касается принятия решения о том, за каким лидером они пойдут. И телеканалы активно пользуются этим правилом во время теледебатов и прочих выступлениях политиков на телевидении.

Исследование, проведенное группой ученых на президентских выборах 2016 года, показало, что некоторые кандидаты, баллотировавшиеся на выборах, получили больше времени для работы с камерой и были сняты с более выгодных ракурсов, чем другие кандидаты.

Так, анализ первых президентских дебатов республиканцев и демократов в 2016 году показал, что телевизионные передачи отдавали предпочтение определенным кандидатам, показывая их лица дольше и с более приятных глазу ракурсов, чем лица тех кандидатов, которые не были фаворитами телеканалов. Еще одним способом выставить кандидата в выгодном свете — показать крупным планом его лицо и плечи.

Исследователи утверждают, что данные технологии используются достаточно давно и вряд ли стоит ожидать, что на ближайших выборах телеканалы откажутся от подобного способа освещения кандидатов.