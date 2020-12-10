Просмотр телевизора связали с любовью к стройным девушкам

Учёные провели любопытный эксперимент и выяснили, что, чем больше человек смотрит телевизор, тем сильнее его привлекают стройные женские тела.

Исследовательница из Даремского университета, один из авторов работы, заявила, что по телевизору предпочитают показывать стройных моделей, стигматизируя более полных. Проверить влияние этой тенденции на восприятие людей решили в эксперименте.

Учёные начали работать с мужчинами и женщинами из нескольких деревень в отдалённом районе Никарагуа, которые либо регулярно смотрели телевизор, либо почти не имели доступа к нему. Интернетом эти люди вообще не пользовались. Исследователи попросили участников заполнить опросник и оценить привлекательность изображений женских тел различных форм и размеров.

Оказалось, что люди, регулярно смотревшие телевизор, отдавали предпочтение более стройным телам. Авторы работы из этого сделали вывод, что средства массовой информации могут навязывать людям определённое отношение к внешности.