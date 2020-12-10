Роскосмос запустит собственный телеканал

В сети появилась информация о том, что Роскосмос готовится запустить собственный телеканал под названием “Первый космический”.

Со слов источника агентства, новый канал разрабатывают в сотрудничестве с “одним из ведущих российских спутниковых вещателей”. При этом, судя по словам анонимного собеседника, приближенного к запуску проекта, в дальнейшем телеканал может стать круглосуточным.

Основной тематикой “Первого космического” называется освещение не только деятельности госкорпорации и входящих в нее предприятий, но и в целом космической и околонаучной тематике. В числе возможных материалов, которые будут доступны на канале, называются эксклюзивные программы о “внеземном пространстве, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы”.