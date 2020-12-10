Как строили самую мощную в мире средневолновую станцию

Практически сразу после объявления войны в СССР началось возведение самой мощной в мире радиостанции. 1 июля 1941 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР «О строительстве радиостанции в районе Куйбышева» - «Строительстве №15 Особстроя НКВД».

Планируемая мощность станции должна была составить фантастические для тех лет 1200 кВт. Теоретически такой мощности достичь в тогдашних условиях было невозможно из-за отсутствия надлежащих радиоламп. Эту проблему для СССР решил Александр Львович Минц – создатель длинноволновых радиостанций «им. Коминтерна» мощностью до 500 кВт, начавших вещать в 1933 году.

Он предложил вместо увеличения мощности ламп, увеличивать мощность радиопередатчиков. Стоит отметить, что в 1941 году главный инженер НИИ №33 Наркомата оборонной промышленности Минц находился в заключении. Он был арестован 7 мая 1938 года, а 28 мая 1940 года приговорён к 10 годам лагерей. Однако 10 июля 1941 года Сталин подписал документ, подготовленный по его личному распоряжению: постановление о досрочном освобождении Минца из заключения с полного снятия с него судимости, для того, чтобы руководить строительством новой станции.

Проект строительства предполагал, что станция должна иметь два передатчика по 600 кВт, способных работать отдельно на длинных и средних волнах с разными программами, либо совместно. Антенная система состояла из двух групп свободно стоящих, изолированных от земли четырех башен. В каждой группе башни имели высоту 150 м или 200 м. Металлические башни размещались по углам четырехугольника со стороной 75 м. Две из башен служили антенными излучателями, а две — пассивными рефлекторами. Это позволяло формировать направленную диаграмму излучения.

Сначала станцию хотели построить под Курском. Однако фронтовая ситуация диктовала свои условия, стройку эвакуировали вглубь страны. В качестве нового плацдарма был выбран город Куйбышев (Самара), там на тот момент концентрировалось большое количество эвакуируемых оборонных предприятий.

Оборудование для станции изготавливалось в Ленинграде, который к осени 1941 года уже был в кольце блокады, и эвакуация узлов радиостанции через Ладожское озеро прошла неудачно - часть важнейших компонентов была утрачена. Как говорят историки, успешному завершению строительства куйбышевской радиостанции помог случай. Дело в том, что помимо стационарных радиостанций в СССР было запланировано создание мобильных радиостанций, смонтированных на мощных железнодорожных составах. Два этих состава, совсем недавно сформированные, двигались недалеко от Куйбышева на восток страны, но до точки назначения так и не добрались, став источником оборудования для главной радиостанции СССР.

Основная часть конструкции сверхсекретной главной радиостанции СССР, помимо четырех огромных, двухсотметровых антенн, была погружена под землю на 28 метров, для защиты от возможных налетов противника. Потолок радиостанции был сделан из железобетона толщиной 4 метра и мог выдержать прямые попадания самых тяжелых авиабомб.

Внешние антенны были защищены хуже, и ближе к концу строительства одна из антенн обрушилась на землю из-за того, что в нее врезался грузовой самолет ТБ-3. «Для восстановления башни требовалось 150 тонн специальных стальных труб, - вспоминал руководитель строительства радиостанции генерал-лейтенант-инженер Всеволод Викторович Волков. - Заводы, изготовлявшие башни в 1942 г., уже выпускали танки. Был проведен тщательный поиск и ревизия сортности труб на всех стройках в ближайшей округе. В результате сконструировали новую башню из нефтяных труб».

Из-за суровых военных условий закончить строительство радиостанции удалось только в 1943 году. Однако на тот момент это была самая мощная в мире средневолновая станция. Мощность радиостанции не позволяла противнику заглушать сигнал, и, начиная с 1943 года, он уверенно принимался на всей оккупированной территории СССР и Восточной Европы.