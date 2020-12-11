Парад отменили. Да здравствует парад!

Страна давно готовилась к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы, но, к сожалению, в связи пандемией коронавируса не смогла отметить этот памятный день, как планировала. Из-за введенных ограничений зрители не увидели в эфире торжественного Парада на Красной площади.

В Великой Отечественной войне каждый безвозвратно потерял какого-то из близких. Празднование Дня Победы позволяет вспомнить нам, что все семьи причастны к этому важному событию современной истории России. Поэтому сетку 9 мая телеканалы готовили тщательно, стараясь оправдать ожидания телезрителей, подчеркнуть ценности мира, свободы, будущего, поддержать патриотизм в людях, который сегодня также переживает непростые времена. С ювелирной точностью был составлен график прямых включений и прочих трансляций. Однако при всем великолепии праздничного эфира каналам не хватило традиционного Парада.

В отсутствие традиционного парада на Красной площади телекомпания «Мастер решений» предоставила своим партнерам документальные хроники первого Парада Победы 45-го года. Эти кадры сами по себе цены своим историческим значением, всегда любопытно увидеть тот самый, первый парад. 9 мая впервые в эфире российских региональных телеканалов была показана отреставрированная и оцифрованная цветная копия в HD-качестве торжественного шествия советских войск-победителей по главной площади страны. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Музыкальное сопровождение парада обеспечивали сводный полк барабанщиков и оркестр. По Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 850 единиц военной техники.

В июне День памяти и скорби – день начала войны – местные телеканалы также не оставят без внимания: в эфире телезрители еще раз смогут увидеть красочную версию военного парада 45-ого года. О программировании эфира по случаю празднования Великой Отечественной войны рассказали в беседе Broadcasting региональные телеканалы.

Анна Кременецкая, генеральный директор телекомпании «Мастер решений»:

Несмотря на то, что сетка мая была закрыта еще в марте, постоянно общаясь с нашими партнерами, мы знали о том, как им сложно подготовить качественное наполнение из-за многих ограничений, поэтому мы решили сделать подарок каналам в виде уникальной, оцифрованной и отреставрированной цветной версии самого первого Парада Победы на Красной площади. Мы закупили отреставрированную версию, чтобы эти уникальные кадры зрители могли увидеть в цифровом в HD-качестве и передали права на ее использование партнерам. Благодаря усилиям нашей телекомпании хроника триумфального шествия воинов-победителей стала доступна для региональных каналов; миллионы людей, проживающие в том числе в самых отдаленных уголках страны, смогли насладиться историческим цветным Парадом. Это своеобразный вклад нашей компании в телеисторию о Великой Победе.

Елена Орлова, главный редактор телеканала «Самара ГИС»:

Парад был чудесный! Наш телеканал открыл им праздничный десятичасовой телемарафон – «Это наша Победа. Это надо сберечь». В этот день был выбран особый вектор разговора. Город Куйбышев - город трудовой славы, сюда были эвакуированы крупнейшие промышленные предприятия, Большой театр, здесь состоялась премьера знаменитой симфонии №7 советского композитора Дмитрия Шостаковича. Куйбышев в годы войны был запасной столицей, здесь прошёл главный парад страны, наряду с московским и воронежским. Принимал парад Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. В редакцию телеканала зрители присылали фотографии своих дедов и прадедов. Теперь формируем специальный фотобанк по примеру виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн". В день празднования 75-летия Победы было очень много видео- и обычных звонков в студию. Заранее были подготовлены премьеры песен, строки одной из них и стали названием марафона. В июне наш канал также не обойдет стороной дату начала Великой Отечественной войны. Мы еще не готовы рассказать об эфире, думаем над ним, готовим его. Скорее всего будут прямые включения и обязательно подготовим что-то необычное и интересное.

Олег Черных, генеральный директор «ЛенТВ24»:

К сожалению, в этом году в связи с эпидемией коронавируса мы были лишены возможности увидеть военный парад на Красной площади. Все до последнего надеялись, что он состоится и его покажут в прямом эфире. В итоге мы провели трансляцию с включением прямых эфиров из нескольких городов воинской доблести Ленинградской области и вместе с виртуальным шествием Всероссийского «Бессмертного полка» и показом отреставрированного цветного Парада Победы 1945-ого года организовали праздничный эфир для наших телезрителей, было ощущение особой важности и значимости этого события. Благодарим телекомпанию «Мастер решений» за прекрасный подарок в виде оцифрованной версии исторических хроник парада. О сетке июня еще не готовы рассказать, дату начала Великой Отечественной войны на канале будем отмечать, хочется повторить активности как на 9 мая, но гораздо меньшего масштаба.

Зоя Грязева, генеральный директор телеканала «TV Губерния»:

В этом, юбилейном году, к торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню Победы, было приковано особое внимание. Ведь подготовка к празднику началась еще за несколько месяцев. Соответственно, велики были и ожидания телезрителей, которые привыкли к праздничному построению сетки и готовились увидеть необычное и масштабное зрелище. Наш телеканал «TV Губерния» в Воронеже традиционно транслировал парад в центре города на площади Ленина. Однако по объективным причинам трансляции были отменены, а парады не проводились. В этих условиях отреставрированная цветная видеосъемка Парада Победы 1945-ого года, предоставленная компанией «Мастер решений», стала настоящим подарком всем телезрителям, для которых патриотизм и гордость за подвиги предков — не пустой звук. Программа была поставлена в эфир сразу после репортажа об открытии обновленного главного городского воинского мемориала – Площади Победы – символа верность памяти защитников Отечества, победителей в самой кровопролитной войне в истории человечества. Выражаем признательность компании «Мастер решений» за такую прекрасную возможность показать в эфире уникальный исторический материал, за помощь в подготовке события, которое надолго запомнится зрителям телеканала «TV Губерния».