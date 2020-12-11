Как региональное ТВ помогает местному малому бизнесу?

Елена Малишевская, главный редактор телеканала «САМПО ТВ 360º»:

«Телеканал поддерживает карельский малый и средний бизнес в рамках плановой редакционной политики – в съемочный график работы еженедельно включаются новостные сюжеты и программы о развитии предпринимательства в республике, выделении государственных субсидий для открытия своего дела, успехах местных производителей. В прошлом году финансовую помощь на организацию собственного бизнеса получило 373 безработных жителя Карелии. С начала 2020-го - порядка двухсот. Среди них — фермеры, пекари, парикмахеры, мастера-ремесленники. Телеканал информирует зрителей о существовании специальных программ по поддержке предпринимателей, а герои наших репортажей рассказывают, с чего начать свое дело и как получить на это государственные средства. Пандемия коронавируса и введенные в связи с этим ограничительные меры безусловно оказали определенное влияние на экономику Карелии. В настоящее время наши корреспонденты выезжают в районы республики, готовят материалы о пострадавших предприятиях, о том, как бизнес выживает в новых условиях, а также компаниях, которые перепрофилировались с учетом нынешних потребностей рынка. Небольшие хозяйства по выращиванию овощей, цветов, разведению скота и птицы рассчитывают после появления в нашем эфире на расширение точек сбыта своей продукции. Сюжеты телеканала «САМПО ТВ 360º» о малом и среднем бизнесе становятся призерами конкурсов как регионального, так и российского уровней».

Юдин Андрей, генеральный директор телеканала «ЦЕНТР» Красноярск:

«Красноярское телевидение никогда не было «избалованным ребенком». Занимая одно из первых в стране мест по количеству каналов (как полностью частных, так и тех, в которые вкладывались известные промышленные предприятия), отрасль делила и рекламный рынок. В большинстве, телевизионщики города каждый самостоятельно создавал свои продакшн отделы и ревностно следил за коллегами. Точнее за тем, кто и как вкладывается в рекламу. Тем не менее, телевидение развивалось и крепло.

Даже переход «на цифру» не смог поставить крест на компаниях. «Пошумев», больше для порядка, продолжили свою работу. Только нащупав какую-то опору, вряд ли собственники и руководители телевизионного бизнеса могли предположить, что будет нанесён и «второй удар» - пандемия закрыла предприятия и торговые центры!

Ограничительные меры заставили людей сидеть дома. И случилось чудо, резко выросло телесмотрение... и тут же резко упал доход от рекламы - некуда стало звать и нечего предлагать.

Тогда казалось, что вот чуть-чуть и все это закончится. Но пролетел март, апрель, май…

Не хочу говорить о той помощи, которую оказало государство. Оно помогло не потерять специалистов, правда, не всем и не всех. И вот, когда весенние ограничения плавно перетекли в осенние послабления, поделенные на этапы, из изоляции вышли не все предприниматели. Бизнес уменьшился в разы.

Соответственно, потенциальных рекламодателей стало меньше. К тому же, накопленный «жирок» был израсходован, и руководители многих предприятий согласно кивали головами на предложение о размещении и одновременно разводили руками, демонстрируя то ли пропасть между желанием и возможностью, то ли размер дыры в бюджете, из которого просто нечего было вкладывать в продвижение. Замкнутый круг, в который попал бизнес, был понятен даже не посвященному.

Для увеличения продаж и получения средств, необходимо продвижение. На продвижение необходимы средства, полученные от увеличения продаж.

И мы пошли на риск, до предела снизив стоимость услуг и по себестоимости «продавая» производство. При этом мы не объявляли «конкурсов» на самого достойного рекламодателя. Просто предложили всем работать по такой схеме до снятия ограничений. Понимали ли мы степень риска, ведь работая в «долг» и ожидая расчета, в любой момент заказчик мог попросту закрыться? Понимали. В то же время мы понимали, что если не поможем в продвижении, то ускорим процессы исчезновения предпринимателей.

И это дало результаты. Рекламодатели «поприжались», но не ушли насовсем. Сейчас понемногу рынок оживает, но это не означает, что завтра потоки рекламодателей, жаждущих продвижения, обрушатся на нас как водосброс Красноярской ГЭС. Мы даже понимаем, что уже не будет так, как было раньше. Поэтому и сегодня, по сути, с каждым рекламодателем разговариваем индивидуально и находим решения, устраивающие обе стороны».

Олег Черных, генеральный директор телеканала «ЛенТВ24»:

«Мы, совместно с комитетом по труду и занятости правительства Ленинградской области, запустили интересный проект: безвозмездно помогаем работодателям Ленинградской области искать людей, потерявших работу и помогаем им в трудоустройстве. Всего в проекте принимают участие 25 предприятий Ленинградской области.

А с комитетом по развитию малого и среднего бизнеса Ленинградской области запустили акцию «Реклама за 1 рубль»: все предприятия, зарегистрированные в Ленинградской области за 1 рубль получают то, что в доковидные времена стоило 60 тысяч рублей. Делаем это для того, чтобы малый бизнес поддержать.

Районы области, расположенные на границе с Санкт-Петербургом, долгое время находились в «красной зоне», и после снятия карантина малому бизнесу просто необходима поддержка. В общем, делаем, что можем.

При этом очевидно, что поведение людей изменилось: они осторожничают с походами по торговым центрам и местам большого скопления людей.