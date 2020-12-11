Законодательные явления ТВ в России

с 1 января определенная доля продукции телевещателей должна сопровождаться сурдопереводом или субтитрами. Но с точки зрения развития нормативно-правовой базы январь месяц запомнится другими нововведениями, суть которых мы и постараемся передать в этой статье.

Самое важное отраслевое событие месяца — это, конечно, отставка Правительства РФ и назначение нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Этот пост занял Максут Шадаев. С данного назначения прошло не так много времени, но Минкомсвязь уже претерпела некоторые кадровые перестановки. Кроме того, были откорректированы планы развития самого министерства. Судить о том, чем это обернется для отрасли, пока рано.

СМИ — ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ

В декабре 2019-го был принят 426-ФЗ, вносящий поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно этим поправкам физическое лицо при определенных условиях может быть признано иностранным СМИ. Сложность поправок в том, что условия сформулированы недостаточно детально, так что под них могут попасть даже рядовые пользователи социальных сетей.

В течение января 2020 года все лица, подходящие под перечисленные в законе условия, должны были открыть российское представительство, подчиняющееся местным законам. Этот срок истек. Будем ждать последствий.

По итогам своей пресс-конференции, прошедшей в январе, президент дал поручение Генеральной прокуратуре провести мониторинг правоприменения этого закона. Доклад должен состояться 31 марта.

УСТОЙЧИВОСТЬ РУНЕТА

Еще до отставки Правительства Минкомсвязь успела утвердить «Требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и сети связи общего пользования», а также «Требования к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации». Эти требования прописаны в «Законе о суверенном интернете», так что принятые документы — лишь продолжение процессов, начатых в прошлом году. Напомню, что речь идет об обеспечении бесперебойной работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной Сети. В соответствии с законом, каждый оператор связи или собственник технологических сетей с уникальным идентификатором в интернете, а также собственники точек обмена трафиком должны создать систему управления. Упомянутые требования определяют состав этих систем, в зависимости от того, относятся ли сети к значимым объектам критической инфраструктуры. Также в требованиях упомянуто, что системы управления и их техническая поддержка не должны быть подконтрольны иностранным юридическим или физическим лицам. Часть правил вступит в действие только через три года.

ДИАПАЗОНЫ 5G/IMT-2020

По итогам заседания ГКРЧ были определены частотные лоты для связи по стандарту 5G/IMT-2020 (официальное наименование технологических сетей пятого поколения) в диапазоне 25,25—25,65 ГГц, которые впоследствии будут разыгрываться на аукционах между операторами. Конечно, само заседание было проведено еще в конце декабря, но протокол опубликовали лишь в начале января, поэтому решение и попало в нашу подборку.

Согласно протоколу упомянутого заседания, Роскомнадзор должен провести торги не позднее III квартала 2020 года. Подчеркивается, что победителей аукциона в каждом регионе страны может быть более одного.

Ближе к концу января разгорелись споры вокруг единой концепции развития сетей 5G, в рамках которой Минкомсвязь планирует создать инфраструктурного оператора для развития единой сети 5G. Однако в концепции речь идет об операторских сетях, а в решении ГКРЧ — о технологических, так что противоречия здесь нет.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Первый месяц года оказался богат на них. Остановлюсь на некоторых, которые могут оказать влияние на отраслевое законодательство.

Оскорбления и недостоверная информация

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченным по правам человека президент дал поручение своей администрации проработать усиление ответственности за оскорбление в СМИ и усовершенствовать механизмы опровержения недостоверной информации. Вероятно, это отразится на законодательстве в области СМИ. В какой степени — узнаем до 1 апреля 2020 года. Анализом правоприменительной деятельности в этой сфере параллельно займется Генеральная прокуратура. Ей дан срок подготовить отчет до 1 июня 2020-го.

Бесплатный доступ к госуслугам и социальным интернет-сервисам

До 1 июня 2020 года председатель Правительства Михаил Мишустин должен предложить порядок безвозмездного оказания услуг связи пользователям социально значимых интернет-сервисов на территории страны. Идея президента заключается в том, чтобы обеспечить безвозмездный доступ (без оплаты за трафик) к ресурсам для самообразования, творчества и т. п. На данный момент есть предварительный перечень ресурсов, доступ к которым с 1 марта операторы связи должны будут обеспечивать без оглядки на баланс абонента и без учета потраченного трафика. Сначала в этот список входили портал Госуслуг и сайты органов власти различного уровня. Позже в нем появились также информационные, почтовые и иные значимые сайты. Однако для них срок превращения в «бесплатные» пока не определен.

Для операторов весь этот трафик в любом случае будет не бесплатен, и пока не ясно, как именно они будут компенсировать свои затраты.

Перечень сайтов начал формироваться еще до кадровых перестановок в правительстве. Сейчас он обсуждается Минкомсвязью и «большой четверкой». Для операторов весь этот трафик в любом случае будет не бесплатен, и пока не ясно, как именно они будут компенсировать свои затраты.

«Мы считаем, что, как в свое время был обеспечен бесплатный телефонный доступ граждан к номерам скорой помощи, полиции и МЧС, так и сегодня социально значимые интернет-сервисы, к которым относятся портал госуслуг и сайты федеральных и региональных органов власти, могут не тарифицироваться. Мы принимаем активное участие в работе комиссии РСПП по данному проекту, обсуждаем варианты возможной технической реализации и механизмы потенциальных преференций. В будущем намерены вынести предложения со стороны ключевых игроков отрасли в адрес заинтересованных органов государственной власти», — прокомментировали в пресс-службе АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Правительству РФ поручено совместно с Государственной думой внести изменения в нормативную базу, регулирующие оборот больших данных в контексте персональных данных. Срок — 1 июля 2020-го.

О корректности обработки больших данных в разрезе защиты персональных данных говорили давно. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (ETS N 108) была подписана Россией еще в 2001 году, однако в действие в нашей стране не вступила. В 2018-м наша страна присоединилась к протоколу о внесении изменений в конвенцию, которые актуализировали ее с учетом сегодняшних реалий. Таким образом Россия взяла на себя обязательства гармонизировать внутреннее законодательство с учетом нового текста конвенции.

«В рамках плана мероприятий по направлению “Нормативное регулирование” программы “Цифровая экономика”, утвержденного Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, подготовлен проект Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О персональных данных”, в котором среди прочего отражены новые идеи Конвенции 108, в частности введены понятия “обезличенных персональных данных”, “обезличенных данных” и установлен порядок их обработки, а также условия превращения персональных данных в обезличенные и обратно. Проект ждет одобрения Правительственной согласительной комиссии», — пояснил генеральный директор ООО «Ордерком», к.ю.н., член Экспертного совета ФАС России, эксперт Минюста РФ, участник рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика» Правительства РФ Дмитрий Галушко. Кроме того, собственные поправки готовит Минкомсвязь.

По итогам заседания Совета по межнациональным отношениям Правительству РФ было поручено проработать в срок до 15 мая 2020 года возможность обязать телевещателей производить и транслировать продукцию с национально-культурным компонентом. Поводом для поручения стало выступление главы Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге на заседании совета в ноябре 2019-го. Она отметила, что федеральные СМИ касаются национальной культуры лишь в контексте знаковых событий, вроде крупных праздников или межэтнических конфликтов. Присутствовавший на заседании президент согласился с этим замечанием. В тексте поручения, однако, не сказано, будет ли нововведение касаться федеральных телеканалов и какие из национальных культур должны быть представлены в эфире вещателей.

ПОСТСКРИПТУМ. НЕ ПРОИЗОШЛО

В конце 2019 года ГКРЧ на своем заседании не сумела выделить диапазоны 5150—5350 МГц и 5650—6425 МГц под беспроводную безлицензионную связь. Приказ об этом был опубликован только в начале 2020-го.