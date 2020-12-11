Как операторы формируют конвергентные продукты

Одним из главных трендов на российском телеком-рынке стало развитие конвергентных продуктов. «Телеспутник» изучил принципы формирования конвергентных пакетов для частных потребителей, а также их содержание у крупнейших игроков рынка и спешит поделиться с вами результатами этого исследования.

КОНВЕРГЕНТ КРЕПЧАЕТ

Эксперты называют конвергентные пакеты, включающие максимально широкий набор телекоммуникационных услуг по одному абонентскому договору, единственно возможным способом сохранить существующие клиентские базы на фоне увеличения альтернативных предложений в смежных с телекомом сегментах, прежде всего в ОТТ. Директор департамента ТВ и контента компании J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов убежден, что этот глобальный тренд будет год от года становиться все масштабнее. По его словам, его задают крупнейшие мировые операторы, такие как AT&T (США), Deutsche Telekom (Германия) и Telefonica (Испания).

Российские операторы полностью следуют общемировым трендам. Они проделали огромную работу для предложения конвергентных продуктов, но она еще не завершена, рассуждает генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Дмитрий Колесов так описывает общий принцип создания конвергентных предложений: провайдер, изначально зарабатывавший на моно-услуге, становится поставщиком пакетов, включающих широкий перечень услуг. Классический пример — оператор Sky, который сформировал в Великобритании многомиллионную базу абонентов спутникового ТВ и впоследствии добавил к этой услуге ШПД-подключение, затем IPTV-телевидение, а потом и устройства умного дома, предложив соответствующий сервис. Дмитрий Колесов подчеркивает, что в той же логике развиваются все без исключения операторы: от моно-услуги переходят к более широкому перечню предложений. На основе практики европейских компаний сложился и перечень основных сервисов, которые провайдеры включают в свои комплексные тарифные планы. Если брать за точку отсчета классическую подписку на платное телевидение (наиболее массовый вид телеком-услуг, появившийся задолго до сотовой связи), то в настоящее время оператор платного ТВ для сохранения своих рыночных позиций должен расширять продуктовую линейку за счет фиксированного ШПД и мобильной связи. Без такого комплексного предложения шансов на выживание в усложняющейся конкурентной среде у оператора нет, категоричен руководитель портала Content Review Сергей Половников. Это вынуждает небольших операторов с моно-предложениями вступать на путь консолидации, чаще всего с крупными компаниями, которые таким образом «добирают» услуги для своих конвергентных предложений.

Таким образом, телефонная связь (в современном прочтении — мобильная), ШПД и телевидение формируют конвергентные пакеты российских операторов, которые, как и их зарубежные коллеги, взяли на вооружение концепцию Triple Play.

РАЗВЕРНИТЕ ПАКЕТ

Денис Кусков называет наиболее «конвергентными» операторами «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и МТС. Однако для понимания, как именно формируются в наших условиях комплексные предложения, «Теле-Спутник» добавил также «МегаФон», «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Правда, в последнем случае сравнение не вполне корректно, поскольку комплексные пакеты «ЭР-Телекома» нельзя отнести к классическому Triple Play из-за отсутствия в них мобильной связи, однако сам подход этого оператора к конструированию тарифных планов сугубо конвергентный. Более того, с 2016 по 2019 год у «ЭР-Телекома» действовало полноценное конвергентное предложение: вместе с фиксированным ШПД предлагалось мобильное подключение к MVNO (виртуальному оператору) на базе сети «МегаФона». Тем не менее «ЭР-Телеком» был вынужден закрыть проект MVNO, поскольку, как объяснял президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, оператору не удалось реализовать модель full MVNO и таким образом создать конвергентный продукт, «как у МТС», успех которого в «ЭР-Телекоме» признают.

Для сравнения комплексных пакетов указанных операторов мы выбрали региональные предложения для Самары, поскольку этот город-миллионник с его конъюнктурой на телеком-рынке можно расценивать как наиболее типичный для России: цены на связь здесь несколько ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, в то же время есть ряд регионов с более низкой покупательной способностью, где цены еще ниже, чем в Самаре.

МТС

Единственный комплексный пакет, в который включено спутниковое ТВ, в российских условиях предлагает МТС. В Самаре он называется «Весь МТС Спутник» и предлагается по цене 750 рублей в месяц (указана действующая на момент подготовки материала стоимость в рамках акции, которая длится до 31 марта 2020 года). За эти деньги абонент получает безлимитный мобильный интернет на скорости до 10 Мбит/с, а также пакет «Базовый на месяц» из более чем 190 спутниковых телеканалов, из которых 34 в HD и один в UHD. По условиям абонент тарифа «Весь МТС Спутник» должен за отдельную плату приобрести комплект спутникового ТВ с ТВ-приемником или САМ-модулем за 2,4 тыс. рублей, а также может выбрать один из нескольких роутеров для подключения к мобильному ШПД стоимостью от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

Перечисленные для Самары условия не универсальны для других регионов: например, в Санкт-Петербурге тарифная линейка «Весь МТС» включает четыре пакета, при этом «Весь МТС Спутник», в отличие от Самары, предлагается уже за 950 рублей/месяц. За 750 рублей в месяц оператор предлагает в Северной столице конвергентные продукты с несколько иным наполнением: все они включают безлимитный мобильный интернет, по 700 минут/СМС в сотовом пакете, а также различные варианты фиксированного ШПД и телевидения. Домашний интернет во всех случаях (за исключением тарифа «Весь МТС Спутник») предлагается в безлимитном варианте на скорости 100 Мбит/с, а телевизионные пакеты различаются числом каналов. Это может быть либо 137 каналов цифрового домашнего ТВ («Весь МТС»), либо те же 137 каналов с catch up («Весь МТС Супер ТВ») или 130 каналов IPTV с catch up («Весь МТС Супер ТВ IP»).

«БИЛАЙН»

Этот бренд позиционирует свои конвергентные пакеты как семейные. Линейка с сотовой связью, домашним ШПД и телевидением состоит из четырех тарифных планов. Самый дорогостоящий — «Супер Семья+» — обойдется в Самаре в 2 тыс. рублей в месяц (с 20%-ной скидкой на год), за которые абонент получит мобильный «безлимит», 4 тыс. минут «голоса», домашний ШПД до 100 Мбит/с с Wi-Fi-роутером, 193 ТВ-канала (через ТВ-приставку с бесплатной арендой или смарт ТВ). За дополнительную плату абоненту «Супер Семьи+» доступно до пяти дополнительных номеров для членов семьи, на которых распределяются минуты голосового трафика из «головного» пакета и до 40 Гб интернета.

В наиболее экономичном базовом семейном пакете за 504 рублей в месяц (с учетом 20%-ной скидки по акции) присутствует тот же мобильный «безлимит» (однако при подключении одного дополнительного номера за отдельную плату на него выделяется 15 Гб), говорить можно 1,2 тыс. минут, смотреть 78 каналов, а скорость домашнего ШПД ограничена 50 Мбит/с. За аренду ТВ-приставки придется платить 150 рублей в месяц, а Wi-Fi-роутер предлагается в рассрочку за ту же сумму. Всем конвергентным абонентам «Билайн» предлагает 8 тыс. фильмов из каталога онлайн-кинотеатра ivi.

«МЕГАФОН»

У этого оператора в Самаре конвергентная линейка «Объединяй» включает три тарифных плана, самый широкий из них в настоящее время предлагается по акции со скидкой 50% за 750 рублей в месяц. Этот пакет («Объединяй! Для своих») включает мобильную связь (1,1 тыс. мин. голосового трафика на местные мобильные и любые номера РФ плюс безлимитный интернет), домашний безлимитный ШПД на скорости до 300 Мбит/, а также 256 каналов домашнего ТВ через приставку. На время подключения оператор предоставляет абоненту в бесплатную аренду ТВ-приемник и Wi-Fi-роутер. Самый бюджетный комплексный пакет («Объединяй! Эконом» — 350 рублей в месяц со скидкой 50% по акции) включает те же услуги, что и в максимальном предложении, однако с более скудным наполнением. Так, есть тот же безлимитный интернет, но лишь 400 мин «голоса», в ТВ-пакете 50 каналов, а за аренду ТВ-приставки придется заплатить 99 рублей в месяц. Скорость домашнего ШПД ограничена 50 Мбит/с, а за аренду Wi-Fi-роутера придется платить 55 рублей ежемесячно.

«РОСТЕЛЕКОМ»

В линейке пакетных предложений «Ростелекома» «Все вместе» к пакетам Triple Play можно отнести два тарифных плана — «Для впечатлений везде» (для Самары — 800 рублей в месяц) и «Для семьи» (1 тыс. рублей в месяц). В обоих случаях пакеты включают домашний ШПД (100 Мбит/с), 185 телеканалов через приставку Wink, а Wi-Fi-роутер и сет-топ-бокс предлагается арендовать по ежемесячной цене в 10 рублей. Разница между пакетами заключается в объеме включенного интернет-трафика (10 Гб в первом случае, 20 Гб — во втором) и голосовой связи (400 минут и 600 минут соответственно).

«ДОМ.RU»

Повторимся, у «ЭР-Телекома» в настоящее в время нет полностью конвергентных тарифов с мобильной связью, тем не менее внимания достойны три тарифных плана, объединяющих домашний ШПД и телевидение, — «Дом.ru S» (700 рублей в месяц для нашего примера с Самарой), «Дом.ru L» (800 руб./мес.), и «Дом.ru XXL» (1100 руб./мес.). Различия между ними — в количестве ТВ-каналов и скорости интернет-доступа. Перечисленные три пакета содержат 133 канала (из них 30 в HD-качестве), 156 (44 в HD) и 194 (68 в HD) соответственно, а скорость различается в несколько раз: 100 Мбит/с, 300 Мбит/с и 600 Мбит/с. Различаются и Wi-Fi-роутеры. В первом и втором случаях их можно приобрести в рассрочку на 24 месяца за 135 рублей в месяц (3,2 тыс. рублей при единовременном выкупе), в третьем — в рассрочку за 300 рублей в месяц (5,5 тыс. рублей при оплате сразу). Стоимость аренды ТВ-приставки одинаковая, 170 рублей в месяц.

ТРИ В ОДНОМ ЛУЧШЕМ, ЧЕМ ДВА В ОДНОМ

Сравнивая конвергентные тарифы, несложно прийти к выводу, что все операторы устанавливают цены в прямой и легко прослеживаемой зависимости от количественного наполнения пакетов и удобства пользования ими (по факту — от скорости мобильного или фиксированного ШПД).

Комментируя принципы конструирования таких продуктов, Сергей Половников замечает, что никаких скрытых минусов у конвергентных услуг нет. «Минусы эти обычно пытаются искать операторы, у которых нет какой-нибудь из составляющих конвергента. Ну какой может быть минус у пакета, стоимость которого ниже, чем услуги по отдельности? Качество ТВ? Так оно у нас цифровое и IP. Больше никаких зацепок для сравнения нет. При прочих равных "Дом.ру" с тарифом ШПД + ТВ всегда будет проигрывать "Билайну" с ШПД + ТВ + мобайл. И по цене, и по привлекательности», — настаивает эксперт. Из его слов следует, что фактор количества ТВ-каналов сами операторы склонны переоценивать. «В то, что количество каналов играет хоть какую-то роль в принятии решения, каким оператором пользоваться, верят разве что маркетологи. Как показывает практика, рядовым гражданам достаточно мультиплекса, а все остальное есть на YouTube», — уверяет Сергей Половников.