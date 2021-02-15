Как и когда лучше мыть волосы зимой, объяснил эксперт

Эксперт рассказал, связано ли состояние волос со временем года, а также как и когда нужно мыть голову, передает zakon.kz.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

Он уверен, что универсального ответа на вопрос, как часто нужно мыть голову, не даст никто. Врач подчеркнул, что самое главное правило - мы моем голову тогда, когда чувствуем, что нам это нужно.

В одной книжке 1959 года есть научная рекомендация мыть голову раз в три месяца. С точки зрения сегодняшнего дня это просто смешно. С другой стороны, у меня были пациенты, которые если не помоют голову два раза в день, то через полдня она вся грязная и жирная. Из этого есть одно простое следствие: моем голову так часто, как нам это нужно. Георгий Абрамов

По его словам, ориентироваться нужно, прежде всего, на состояние волос, которое может меняться в зависимости от времени года.

В зависимости от того, у кого какая влажность в доме, а сегодня немало семей используют увлажнители воздуха, состояние волос у всех разное. Оно зависит и от человека, и от окружающей среды. Естественно, что летом и зимой отличаются условия, в которых мы находимся. Мы смотрим на свою кожу головы, на жирность, раздраженность, на то, какие волосы, и понимаем, что если летом у нас один график, зимой он немного меняется, - пояснил врач.

Специалист подчеркнул, что важно правильно подобрать шампунь.

Если волосы имеют тенденцию к сухости, мы используем средства для увлажнения - шампуни, ополаскиватели. Люди, у которых жирные волосы, часто моют голову шампунем для жирных волос. Ловушка в том, что эти средства сильно обезжиривают кожу и тем самым стимулируют сальную железу еще больше вырабатывать сального секрета. Поэтому нужно выбирать нейтральный шампунь. Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты - 5,5-6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне, - советует Георгий Абрамов.