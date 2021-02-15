В Карагандинской области на видео сняли слив нечистот в реку Сарысу

15 февраля 2021, 07:15
Фото: иллюстрированное фото из ortho-rus.ru

Жители Жанааркинского района Карагандинской области опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно, как в реку Сарысу сливаются канализационные нечистоты, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ", ввторы видео обеспокоены увиденным, ведь все лето в реке купаются дети, а также пьет воду скот.

Слив канализационных нечистот в реку произошел из-за прорыва трубы на магистрали, через которую стоки уходят на очистную станцию. Порыв образовался 11 февраля. Была создана специальная комиссия, которая проверила и определила место порыва. Теперь будет рассмотрен вопрос о выделении средств. Весной эта труба будет полностью отремонтирована. На данный момент никакой опасности нет, канализационные воды в реку уже не попадают, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе акимата Жанааркинского района.

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Публикация от Жаңаарқа Жанаарка (@janaarka_09)


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