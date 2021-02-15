Вооруженная женщина хотела передать Байдену письмо

15 февраля 2021, 08:26
Фото: inosmi.ru

В Вашингтоне полицейские задержали вооруженную женщину, которая хотела передать президенту США Джо Байдену письмо, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, ее задержали неподалеку от Белого дома. Заряженный пистолет был обнаружен в машине.

По сведениям телеканала Fox News, ссылающегося на правоохранительные органы, 66-летняя женщина пыталась попасть на огороженную территорию резиденции президента США через контрольно-пропускной пункт. Она якобы утверждала, что собирается передать некое письменное послание американскому лидеру.

При обыске в ее автомобиле, припаркованном неподалеку от Белого дома, правоохранители обнаружили заряженный пистолет. Женщину, личность которой не раскрывается, сопровождал мужчина, вооруженный пневматическим оружием. Она задержана по причине ношения незарегистрированного оружия и передана Секретной службе США, которая занимается охраной первых лиц государства.


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