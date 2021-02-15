Побочные эффекты популярного обезболивающего назвали врачи

Один из популярных обезболивающих препаратов "Ибупрофен" способен вызывать серьезные побочные эффекты, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По сведениям Express, ссылающегося на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании, более чем у одного человека из 100, принимавших препарат, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.

Отмечается, что в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения.

Также в редких случаях не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.

Ибупрофен – лекарственное средство, нестероидный противовоспалительный препарат из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.