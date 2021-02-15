Какие валюты нельзя покупать в 2021 году

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский назвал валюты, которые нельзя покупать в 2021 году, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал агентству "Прайм".

По его словам, если не принимать во внимание "маргиналов" типа северокорейской воны или венесуэльского боливара, то среди плохих для убежища валют в 2021 году можно выделить китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты.

В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань, - уточнил он.

Экономист отметил, что длительное время гонконгский доллар был переоценен из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений.

Однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают гонконгский доллар достаточной рискованной валютой для инвестиций, - считает Казанский.

Также, по словам эксперта, практически все африканские и латиноамериканские валюты являются весьма опасными для покупки.

Печальное зрелище представляет собой, например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых, - заключил он.