Первый в мире тест для выявления "британского" штамма COVID-19 создан в России

Центральный Научно исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест-систему, способную выявлять мутации коронавируса N501Y (так называемого "британского штамма") - набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте rospotrebnadzor.ru, новая тест-система выявляет наличие именно мутировавшего вируса. Она реализована за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации "британской" мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволит избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Набор реагентов прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России. Он обладает высокой точностью. Это доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Ученые отмечают, что новая технология будет способствовать разработке реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции).

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 ("британский штамм") стало известно в конце декабря 2020 г. Британский штамм не вызывает более тяжелого течения инфекции, у него тот же способ распространения – преимущественно воздушно-капельный.