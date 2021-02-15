В Казахстане похолодает

Прогноз погоды по Казахстану на 16-18 февраля предоставили синоптики, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ожидается понижение температуры воздуха на западе и севере страны.

Северо-западный антициклон, с холодными воздушными массами, вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной части республики. 17-18 февраля южный циклон, находящийся над Туркменистаном, переместится на юго-западные, центральные и южные части северного региона Казахстана. Данный циклон принесет осадки в виде дождя и снега, на севере и западе страны - снег с метелью, - сказано в сообщении синоптиков.

Также местами по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.