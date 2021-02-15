С начала года в госбюджет поступило более 490 млрд тенге налогов

За январь 2021 года в государственный бюджет поступило 490,4 млрд тенге налоговых поступлений, сообщает zakon.kz.

По сообщению комитета госдоходов, план по налоговым поступлениям в госбюджет за январь 2021 года исполнен на 104,9%.

- в сравнении с аналогичным периодом 2020 года наблюдается снижение цены на нефть на 13,6%.

- товарооборот с третьими странами за январь 2021 год снизился на 22,2% (экспорт снизился на 31,0%, импорт вырос на 1,2%).

- обороты по реализации за январь 2021 года в сравнении с 2020 годом снизились на 13,8% (с 6 415 млрд тенге до 5 529 млрд тенге).