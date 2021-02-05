Итоги и планы работы офиса "Рухани жаңғыру" в Карагандинской области

В реализации программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру" необходимо применять новые подходы, создавать креативные и эффективные проекты. И в этом плане особое место отводится инициативной молодежи.

Об итогах работы и планах на 2021 год рассказал руководитель проектного офиса "Рухани жаңғыру" в Карагандинской области Айтбай Жумагулов на онлайн-совещании под председательством заместителя акима региона Абзала Нукенова.

За отчетный период в Карагандинской области в рамках 17 спецпроектов по шести направлениям программы "Рухани жаңғыру" реализовано 1 286 мероприятий, - отметил Айтбай Жумагулов.

Стоит отметить, что региональный комплексный план действий на 2021 год по реализации программы содержит 1 206 мероприятий.

Несмотря на то что пандемия в прошлом году внесла определенные коррективы в количество мероприятий и качество взаимодействия с аудиторией, были организованы и конкурсные проекты. Например, в Сборник успешных проектов вошли две идеи Карагандинской области. Один из проектов - Qasym kitaphanasy - по направлению "Білімнің салтанат құруы" ("Торжество знаний"). По нему ежегодно планируется выпуск 52 книг. Второй - "Ұлтқа қызмет" ("Служение народу"), рассказывающий о жизненных ценностях известных поэтов, предпринимателей, спортсменов, профессионалов в различных сферах и о роли программы "Рухани жаңғыру". В проекте уже приняли участие депутат Мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан, айтыскер, акын Журсин Ерман, академики Дихан Камзабекулы и Торегельды Шарманов, актер Тлектес Мейрамов, бизнесмен и меценат Ерлан Ашим и другие. Этот проект будет продолжен и в этом году.

Мы сейчас ведем переговоры с казахами, проживающими за границей. И следующие наши прямые эфиры пройдут с их участием. "Ұлтқа қызмет" - познавательный и полезный проект, особенно для молодежи. Проделана большая работа и в направлении "Дәстүр мен ғұрып". Челлендж Жанааркинского района по традициям и обычаям поддержали многие регионы страны, - подчеркнул Айтбай Жумагулов.

Внештатный советник акима области по реализации программы "Рухани жаңғыру" Бекзат Алтынбеков остановился на работе по духовному возрождению, проделанной проектным офисом. И на конкретных шагах от модернизационных ожиданий к изменениям в общественном сознании.

Программа "Рухани жаңғыру" - основа идеологии нашего государства. В нее добавились и новые направления. Работу по ним необходимо усилить, - сказал Бекзат Алтынбеков.

Заместитель акима области Абзал Нукенов отметил, что "Рухани жаңғыру" - это проект по организации совместной работы. Фактически площадка, куда любой человек может обратиться со своей инициативой. И его идея, если она актуальна, будет поддержана.

Завершая онлайн-совещание, Абзал Нукенов также дал ряд поручений. В частности, Управлению по вопросам молодежной политики следует в рамках программы тесно сотрудничать с молодыми людьми, уделять большое внимание освоению ими новых языков, наук и знаний. Нужно работать с вузами и другими учебными заведениями. Реалии времени требуют создания научно-технического хаба. Нельзя ограничиваться в работе с молодежью только созданием клубов, коворкинг-центров - нужно развивать их деятельность. И для этого необходимо прежде всего привлекать молодежь.

В этом году запланировано много мероприятий, посвященных 30-летию независимости. Каждый регион должен подготовить Дорожную карту по 17 направлениям программы. Необходимо развивать работу с республиканским офисом "Рухани жаңғыру". В области культуры нужно проводить соревнования между домами культуры городов и районов. Надо не просто приглашать известных певцов, а раскрывать свои таланты: их очень много в селах и районах, - поручил Абзал Нукенов.