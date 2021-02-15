Казахстанцы связывают желтуху у младенцев с вакцинацией

В соцсетях казахстанцы развивают теорию о том, что вакцинация младенцев в родильных домах является причиной желтухи, сообщает zakon.kz.

По их мнению, якобы именно после прививки у новорожденных резко желтеет кожа и белки глаз.

Это неправда, - отметили эксперты stopfake.kz.

Стоит отметить, что желтушка новорожденных – весьма частое явление. Оно развивается у 50-60% младенцев вне зависимости от того, получили ли они вакцину или нет.

В норме желтушка новорожденных проходит через 2-3 недели и не требует лечения.

Вакцинация с этим явлением никак не связана. В родильных домах Казахстана младенцы получают два вида вакцин: против туберкулеза и против вирусного гепатита Б. Их обычно ставят на 1-4 день жизни ребенка. Таким образом, утверждения о том, что прививки могут стать причиной желтухи у младенцев, не имеют никаких оснований и многократно опровергались специалистами, - говорится в сообщении.