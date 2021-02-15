В Актюбинской области смягчили карантин

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, отменяется запрет на работу столовой в школах и вузах.

В ТРЦ разрешается деятельность ледовых катков.

В мечетях разрешается проведение намазов (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Жұма намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости.

Разрешается деятельность театров, кинотеатров и концертных залов.

Полностью с текстом постановления можно знакомиться здесь