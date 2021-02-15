Полицейского, "крышевавшего" притон в Актау, осудили на 4 года

В Актау вынесен приговор в отношении владелицы притона и участкового, "крышевавшего" ее, сообщает zakon.kz.

Как передает Lada.kz, женщину – гражданку Узбекистана приговорили к трем годам заключения, экс-полицейского к четырем. Кроме того, он был лишен звания майора и два года не сможет работать государственной службе и в других органах местного самоуправления.

Подсудимые свою вину не признали. Приговор суда не вступил в законную силу. пресс-служба Мангистауского областного суда

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