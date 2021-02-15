Глава государства подписал ряд законов

Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, сообщает zakon.kz.

Указы опубликованы на Акорде.

Так, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата". Законопроектом закрепляются нормы, регулирующие работу единой нотариальной информационной системы (ЕНИС).

Также Токаев ратифицировал "Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года". Протокол содержит поправки в сферах таможенного, технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, информационного взаимодействия, макроэкономики, транспорта, энергетики и конкуренции, которые направлены на устранение существующих пробелов в действующем праве ЕАЭС.

Кроме того, Президент подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны". Сторонами настоящего Соглашения являются государства-члены ЕАЭС и ЕАЭС.

Главой государства подписан закон "О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года".

Еще Токаевым подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года". Документ предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза в части установления освобождения от применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля в отношении глав правительств государств-членов и следующих вместе с ними членов их семей, руководителя администрации премьер-министра Республики Армения, а также начальника Службы охраны премьер-министра Армении.

Тексты законов публикуются в печати.