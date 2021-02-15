Президент принял закон, направленный на улучшение межкультурного диалога

Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)", сообщает zakon.kz.со ссылкой на Акорду.

Сенат Парламента РК принял Закон 28 января текущего года. Целью закона является обеспечение функционирования Международного центра в городе Алматы на базе республиканского государственного казенного предприятия "Государственный музей "Центр сближения культур".