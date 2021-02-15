На севере Казахстана село закрыли на карантин

В Северо-Казахстанской области на карантин по коронавирусу закрыли село Соколовку, сообщает zakon.kz.

C начала февраля в селе зарегистрировали сразу 18 случаев заражения коронавирусной инфекции.

Если идет регистрация 10 и более случаев инфекции, областной штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принимает решение об усилении ограничительных мер по снижению заболеваемости и прерыванию цепочки заражения. В связи с этим мы вынесли постановление об усилении ограничительных мер с 15 февраля в селе Соколовка без установления блокпостов, - сообщил Sputnik руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Кызылжарского района Джангельды Ибраев.

С 15 февраля жителям села запрещено покидать дома после 22 часов без крайней необходимости, вводятся ограничения в режиме работы магазинов.

Всем жителям, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания с 22.00 до 06.00 часов без крайней необходимости за исключением случаев приобретения лекарств и медицинских изделий, передвижения от места жительства до работы, и обратно, - говорится в постановлении.