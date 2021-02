Перехватывает дыхание - американские полицейские делились валентинками с Флойдом

Полицейское управление Лос-Анджелеса ведет внутреннее расследование по факту распространения в управлении открыток ко дню святого Валентина, на которых насмешливо обыгрываются последние слова Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицейскими вызвала волну массовых протестов в США в 2020 году, передает zakon.kz.

Департамент Лос-Анджелеса уже начал расследование, сообщается в Twitter.

The Department has become aware of allegations that an image was being passed around the department and this image was in the workplace. There are also allegations that the post with the image was authored by a department employee.