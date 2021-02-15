Перехватывает дыхание - американские полицейские делились валентинками с Флойдом

Полицейское управление Лос-Анджелеса ведет внутреннее расследование по факту распространения в управлении открыток ко дню святого Валентина, на которых насмешливо обыгрываются последние слова Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицейскими вызвала волну массовых протестов в США в 2020 году, передает zakon.kz.

Департамент Лос-Анджелеса уже начал расследование, сообщается в Twitter.

The Department has become aware of allegations that an image was being passed around the department and this image was in the workplace. There are also allegations that the post with the image was authored by a department employee. — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 14, 2021

Фото погибшего на открытке сопровождалось подписью: "От тебя у меня перехватывает дыхание" (Флойд при задержании кричал, что задыхается, когда полицейский прижал его шею к земле коленом). Предсмертная фраза Флойда "я не могу дышать" впоследствии стала одним из символов антирасистского движения.

Пока не удалось установить, кто именно автор идеи, но полицейский департамент Лос-Анджелеса назвал такое поведение "недопустимым". Руководителям подразделений поручили проверить рабочие места офицеров, а также два аккаунта в Instagram, которые могут быть связаны с распространением валентинок.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался 25 мая в Миннеаполисе в результате удушения. Его задержали полицейские, заподозрив в попытке расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания один из полицейских применил удушающий прием — он повалил его на землю и встал коленом на шею, хотя Флойд говорил, что ему нечем дышать.

Видео случившегося разошлось в сети и стало поводом акций Black Lives Matter и массовых беспорядков по всей стране. На фоне беспорядков экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий полицейским применять удушающие приемы при задержании.