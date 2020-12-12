"Медиа-телеком" запустит производство спортивного контента

Компания «Медиа-телеком» запустит в России собственное производство контента, посвященного смешанным единоборствам (ММА). За основу будет взят опыт международной спортивной ММА-организации UFC и телеканала UFC ТВ, на распространение которого в России и девяти странах ближнего зарубежья у «Медиа-телеком» есть лицензия.

О планах по запуску собственного производства контента в сегменте ММА «Телеспутнику» рассказал коммерческий директор компании «Медиа-телеком» Константин Владимиров.

Сейчас «Медиа-телеком» изучает, как с контентом работает американская версия телеканала UFC TV и анализирует, какие форматы будут востребованы для продажи на территории России и в девяти странах ближнего зарубежья. «Мы изучаем опыт трансляций UFC. Это не только турниры, но и спортивные реалити-шоу американского производства по типу The Ultimate Fighter. Весь созданный локальный контент будем согласовывать с UFC», — пояснил Константин Владимиров. Контент будет русскоязычным. Конкретные сроки начала производства собственного ММА-контента и условия представители «Медиа-телеком» и UFC не раскрывают.

По данным UFC, фанатская база организации состоит из более чем 318 млн человек по всему миру, включая 80 млн подписчиков в соцсетях на всех цифровых платформах. Более 1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC, в том числе через цифровую платформу платных подписок UFC Fight Pass.

ММА-организация ведет ТВ-трансляции в более 170 странах. Для развития в России в 2018 году была создана компания UFC Russia, инвесторами которой выступили российско-китайский инвестиционный фонд (дочерний фонд Российского фонда прямых инвестиций - РФПИ и китайской China investment corporation) и суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala investment company. Главная задача российского подразделения - монетизация всех продуктов, связанных с UFC. Среди своих видов деятельности UFC Russia называет спонсорство, лицензирование бренда для потребительских товаров, предоставление хайлатов для СМИ, дистрибуцию UFC TV и медийных прав, развитие франшизы спортивных залов UFC Gym.

«Перед нами стоит задача сделать UFC и смешанные единоборства конкурентным видом спорта, который можно монетизировать. В том числе и как коммерческое предприятие. Согласно этой стратегии, мы заключили сделку с «Медиа-телеком» и с 19 апреля 2019 года запустили совместно канал», — сообщил глава и вице-президент UFC Russia Андрей Громковский на презентации запуска телеканала UFC ТВ в сети спутникового оператора «Триколор».

«Медиа-телеком» уже запустила вещание телеканала в России на сети «Ростелекома» и его ОТТ-платформе Wink, в онлайн-кинотеатре More.TV и «Триколоре». В ближнем зарубежье дистрибутор распространяет канал в Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Грузии и с декабря 2019 года в Казахстане. В планах, согласно информации на сайте российского подразделения, - Таджикистан, Азербайджан, Туркмения, Армения, Молдова. «В странах ближнего зарубежья в основном мы заходим в базовый пакет. В отличие от России, где операторы и телеканалы успешно продвигают премиальные и тематические пакеты. Это связано с местными особенностями развития телесмотрения в той или иной стране», — поясняет Константин Владимиров. Во всех странах UFC ТВ вещает на русском языке.

Что касается планов распространения UFC ТВ, то «Медиа-телеком» намерена сотрудничать с вещателями разных форматов. Например, эфирным общеразвлекательным телеканалам дистрибутор готов продавать права на показ отдельных турниров. «На российских общеразвлекательных эфирных каналах мы планируем показывать около 4 турниров в год, это меньше 10% от общего количества проводимых под эгидой UFC турниров на разных площадках мира, в том числе российских», — рассказывает Андрей Громковский.

К примеру, на прошлой неделе РЕН ТВ заявил, что станет единственным из федеральных каналов страны, «где можно будет бесплатно увидеть бои турнира, который состоится в Лас-Вегасе» (бой между Конором Макгрегором и Дональлдом Серроне 19 января 2020 гола, - прим. «Телеспутника»). Правда, сейчас у UFC Russia есть вопросы к каналу. РЕН ТВ выпустил промо боя «Макгрегор-Серроне», в котором оскорбительно отозвался о Макгрегоре, вызвав недовольство (впоследствии ролик был удален) правообладателей. Вчера в рамках презентации UFC ТВ в сети «Триколора» Андрей Громковский прокомментировал этот проморолик: «Для нас самое важное — наши бойцы и отношение к ним. Поэтому мы негативно относимся к проявлению неуважения к ним. Мы разбираемся в этой ситуации, пока от дальнейших комментариев воздержусь».