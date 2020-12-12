Драйверы развития ТВ отрасли обсудят на CSTB.Telecom&Media’2020

На сегодняшний день российское телевидение представляет собой целую индустрию производства специализированного видеоконтента. Однако текущее состояние рынка оценивается как близкое к перенасыщению. Приток новых абонентов замедлился, девальвация контента становится все более отчетливой, а концепт телесмотрения резко изменился.

В таких условиях даже самые прогрессивно мыслящие компании сталкиваются с необходимостью разрабатывать новые стратегии ведения бизнеса, чтобы сохранять эффективность и конкурентоспособность с учетом потребностей рынка.

C 28 по 30 января на площадке международной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2020 встретятся специалисты платного телевидения, телеком и медиаиндустрии и обсудят тренды видеосмотрения, перспективы развития новых форматов и роль инновационных технологий в формировании нового облика российского ТВ. Генеральным партнером мероприятия в этом году станет «Медиа-Коммуникационный Союз», который примет участие в подготовке деловой программы.

Форум будет состоять из двух основных потоков – Форумов «Технологии и сервисы» и Content Summit Russia, – предварять которые будет пленарный круглый стол «Глобальная экосистема видеосмотрения», организованный при поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». Модератором выступит Ксения Болецкая (Ведомости).

Круглый стол включит в себя две части разной направленности. К участию в первой части приглашены Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор; Ольга Паскина, генеральный директор «Национальной Медиа Группы», Диана Самошкина, вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелеком», Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope, Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group, Алексей Толстоган, генеральный директор Национального Рекламного Альянса (НРА), Николай Орлов, заместитель генерального директора «Триколор». Эксперты рассмотрят ключевые вопросы индустрии: векторы развития российского теле- и медиарынка; изменение привычек потребления видеоконтента и будущее телесмотрения; развитие антипиратских инициатив и итоги борьбы с пиратством в 2019 году, а также текущую ситуацию в области теле и медиаизмерений.

Вторая часть круглого стола соберет вместе Алексея Волина, заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Павла Степанова, заместителя министра культуры РФ; Дмитрия Чернышенко, генерального директора «Газпром-медиа Холдинг»; Алексея Ефимова, генерального директора «Первый Канал. Всемирная Сеть»; Леонида Савкова, коммерческого директора Яндекс;

Олега Туманова, генерального директора «Иви.ру»; Игоря Мишина, вице-президента ПАО «МТС» и Ван Хуасинь, директора департамента интегрированных решений и бизнеса для видео HUAWEI. Вместе с аудиторией спикеры оценят перспективы и драйверы роста российского рынка платного ТВ и видео, а также будущее тематических телеканалов и новые бизнес-стратегии. Кроме того, обсудят перспективы российского рынка OTT/VoD сервисов и регулирование деятельности российских OTT/VoD.

Форум «Технологии и сервисы» откроется дискуссионной панелью, где обсудят развитие форматов высокой четкости и маркетинговые инструменты по их продвижению. В числе вопросов: формирование спроса и монетизация UHD, окупаемость контента, драйверы роста и сдерживающие факторы рынка. В качестве спикеров выступят представители телеканалов, операторов и крупнейших российских провайдеров цифровых услуг и сервисов (Ростелеком, ЭР-Телеком Холдинг, Первый ТВЧ, Русский Экстрим, Телерадиокомпания «Старт», GS Group, Триколор). В продолжение темы на сессии «Новая жизнь вещательных технологий» эксперты из Huawei, Российского футбольного союза, ПАО «Ростелеком», ООО «НПО «Перспектива», Irdeto, Sport360.tv расскажут о том, как последние разработки повлияют на будущее бизнеса UHD и какие технологические тренды будут главенствовать в ближайшее время.

Еще одна дискуссионная панель будет посвящена современным вызовам для спутниковых операторов связи в эпоху индустрии 4.0. Адаптация ТВ к новой технологической реальности, мультисервисные платформы операторов спутникового ТВ, конкуренция экосистемы 5G c традиционными средами – основные темы встречи. К участию приглашены представители ГК «Орион», Eutelsat, ФГУП РТРС, STV, Триколор, НТВ-Плюс, SES в России и СНГ. Партнером мероприятия выступит ФГУП «Космическая связь».

Отдельную сессию посвятят «Повышению бизнес-эффективности телеканалов посредством дополнительных сервисов». Соорганизатор мероприятия: ГК «Орион». Эксперты из J’son & Partners Consulting, SPI International, Телетаргет, ГК «Орион» расскажут о новых сервисах, интерактивных инструментах повышения доходности телеканалов, HbbTV, технических решениях и трендах телеоборудования. Вопрос взаимодействия телеканала со зрителем вынесут в отдельную дискуссию, в которой примут участие спикеры ГК «Орион», Телетаргет, СТС Медиа, Телекомпании НТВ.

Состоянию, проблемам и перспективам рынка региональных операторов будет отведена целая сессия, где соберутся региональные операторы и представители профильных организаций (Ассоциация «Ростелесеть», Департамент инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ОрдерКом, Уфанет, Ланта, Трайтэк, Объединение альтернативных операторов связи, ГК «Столичные кабельные сети», Роскомсвобода, Центр цифровых прав, Telis Company, Потребительский Интернет кооператив «ПЖ-19», IPTVPORTAL, СТРИМ Лабс, RDP.RU, LoudPlay). Здесь обсудят в том числе правовые и административные риски операторов, конкурентоспособность в телекоме на примере решений IPTV, организацию и экономику облачного вещания, поведение абонента, диверсификацию бизнеса и новые источники дохода.

Форум Content Summit Russia откроется сессией «ТВ и видеоконтент», модератором которой выступит редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая. Для начала – анализ потребления ТВ и видеоконтента в 2019 году от Mediascope, а далее дискуссионная панель «Традиционное телевидение и конкурентная среда», к участию в которой приглашены топ-менеджеры компаний Ростелеком/Медиа-Телеком, Первый канал, Первый канал. Всемирная сеть, Телекомпания НТВ, Триколор, Media Broadcasting Group, UFC Russia. Завершит мероприятие презентация «Производство анимационного контента для различных сред».

На сессии «Маркетинговые кейсы по продвижению контента» (модераторы Яна Бельская, Кабельщик и Регина Юркина, Медиабренд) рассмотрят наиболее яркие примеры эффективного промоушена в формате презентаций вместе с Fox Networks Group, МТС, Интерсвязь, Первым ТВЧ), Триколором.

Сессия «Российский рынок OTT и видеосервисов» объединит три тематических мероприятия, участниками которых станут топ-менеджеры PricewaterhouseCoopers, CuriosityStream, Ростелеком/Платформа WINK, Триколор, МТС, More.tv, OKKO Entertainment, Rambler Group, ivi, UFC Russia, Google, YouTube.

При поддержке АПКиТ пройдут две сессии Форума «Российский киноконтент – производство и дистрибуция» и «Закупка и адаптация зарубежного контента». Модератор обеих: Сусанна Альперина (Российская газета). Сессии обещают звездный состав спикеров из Art Pictures Studio, ГПМ КИТ, OKKO Entertainment, Rambler Group, ArtPictures Vision, телекомпания НТВ, Star Media, Sony Pictures Television Russia, Марс Медиа Энтертейнмент, Среда, True Dubbing, КИРИЛЛИЦА. Также впервые в рамках Content Summit Russia пройдет мастер-класс «Школа Первого канала».

Завершится третий день Форума дискуссионной панелью «Авторские права и борьба с пиратством» при поддержке «Медиа-Коммуникационного Союза». Модератор Павел Катков (Катков и партнеры) вместе с посетителями рассмотрит значение антипиратского меморандума в борьбе с пиратством, практику применения антипиратского меморандума и ее результаты, механизмы работы поисковых систем, их статус и ответственность с точки зрения антипиратского законодательства, дальнейшие направления совершенствования антипиратского законодательства.

CSTB. Telecom & Media’2020 – это ключевое событие индустрии телеком и медиа, единственная практико-ориентированная площадка, где можно услышать точки зрения представителей рынка и государства, узнать, как трансформировать бизнес для его дальнейшего развития, получить консультации ведущих экспертов отрасли. Регистрация доступна на сайте www.cstb.ru.