Зачем операторы создают собственные телеканалы

Оператор платного ТВ не является телекомпанией, у него иные компетенции и задачи. Тем не менее нередко такая организация становится учредителем и производителем собственного телеканала. На примере нескольких таких проектов «Телеспутник» постарался разобраться, какие цели преследует оператор, запуская собственный канал, и какие типичные трудности перед ним встают.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА РОСТА

Свежий пример собственного телеканала от оператора — запуск «ЯСНАе TV» «Белтелекомом» в сентябре 2019 года. Белорусский оператор предоставляет в числе прочего пакеты услуг под брендом «ЯСНА», у которого было позаимствовано название для нового канала. Вобрав в себя частичку данного семейного бренда, «ЯСНАе TV» не станет отходить от контента для семьи, заявили в «Белтелекоме». Будучи круглосуточным, «ЯСНАе TV» ориентирован на широкую аудиторию. Основу его сетки составляют высокорейтинговые кинофильмы, сериалы и спортивные трансляции. В прямом эфире телеканал покажет все игры чемпионата Беларуси по футболу, хоккейные матчи. По словам редактора телеканала Марии Арабчик, постепенно в сетке вещания появятся и новые спортивные турниры, в том числе по киберспорту.

В ходе пресс-конференции, посвященной перспективам развития «ЯСНАе TV», заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Белтелекома» Сергей Туромша рассказал, что появление такого серьезного медиаресурса среди активов оператора отнюдь не случайное событие. «Тренд к выходу телекоммуникационных компаний и интернет-гигантов на рынок средств массовой информации отчетливо прослеживается во многих странах. Это не только потенциальная точка роста финансовых показателей, но и перспективная площадка для продвижения новых направлений развития, поддержания конкурентоспособности традиционных сервисов и услуг», — объяснил он. Сергей Туромша подчеркнул, что телеканал «ЯСНАе ТV» — это в первую очередь перспективная площадка для продвижения собственных услуг, знакомства широкой аудитории с новинками и перспективными направлениями развития. «Надеемся также, что телеканал поспособствует еще большей узнаваемости бренда “ЯСНА”», — добавил он.

Сергей Туромша пояснил, что «ЯСНАе ТV» стартовал не с нуля, а был создан на основе «Мінск TV», который выходил в эфир на протяжении 7 лет. Соответственно, определенная база, как творческая, так и техническая, уже имелась. Кроме того, «Белтелеком» обладает и собственным опытом в сфере телевидения: транслирует эфирное ТВ, обеспечивает врезки местного контента в общенациональные каналы совместно с региональными телекомпаниями. «Но, безусловно, создание собственного телеканала — новое направление, которое требует решения задач иного масштаба. Для нас было очень важно в кратчайшие сроки наладить весь технологический процесс. Причем приоритетом являлось именно качество вещания. Полагаю, что на первом этапе мы все трудности успешно преодолели», — поделился Сергей Туромша.

Зам. гендиректора по коммерческим вопросам «Белтелекома» рассказал, что у редакции «ЯСНАе TV» есть творческий интерес и желание делать собственный качественный продукт. Команда телеканала работает над новыми направлениями и проектами, так что в ближайшее время «ЯСНАе TV» ожидают определенные перемены. Но в то же время, добавил Сергей Туромша, в компании осознают, что производство собственного контента — дело дорогостоящее. «К этому вопросу будем подходить рационально, ориентируясь в первую очередь на востребованность конечного продукта у зрителя. Тем более что возможности IPTV-платформы ZALA позволяют реально оценить зрительские предпочтения. Если увидим, что собственные проекты интересны аудитории, то будем инвестировать именно в это направление», — сообщил он.

Создавая телеканал «ЯСНАе TV», мы понимали, что телевидение — вещь априори недешевая, рассуждает Сергей Туромша. Оно требует серьезных ресурсов, как кадровых, так и материальных. Перед командой канала была поставлена задача максимально компенсировать затраты, и на сегодняшний день уже сделаны определенные шаги в этом направлении. Так, канал приобретают кабельные операторы, которые заинтересованы в трансляции уникального контента, например прямых спортивных трансляций. Как вариант косвенной монетизации проекта рассматривается продвижение на канале собственных услуг и брендов «Белтелекома». В дальнейшем возможны и иные способы монетизации, но выбору определенной стратегии должна предшествовать стадия накопления опыта. «Только достигнув высокого профессионального уровня и завоевав признание телезрителя, можно рассчитывать в перспективе, что часть затраченных средств вернется», — подытожил Сергей Туромша.

«ЭТО БЫЛА АВАНТЮРА»

Оператор «Уфанет» впервые запустил собственный телеканал UTV в 2010 году. Основу его сетки вещания составили городские новости и программы, посвященные событиям, мероприятиям и проблемам регионов. Телеканал позиционирует себя как позитивный и открытый к общению со своими зрителями. Со временем на базе UTV были созданы другие каналы собственного производства «Уфанет» — «Глазами туриста» и «Живая природа». «Глазами Туриста» — это телеканал авторского кино, транслирующий любительские туристические фильмы и тематические видеоролики о природе различных стран мира, а «Живая природа» — канал о красоте природы России и других уголков мира, вещающий в формате релакс. Контент телеканала состоит из коротких видеороликов с видами живописных мест планеты. Как вспоминает директор ООО «Фирма БИС» (производитель каналов) Александр Саркисян, запуск «Живой природы» был авантюрой. Но затем выяснилось, что идея запуска релакс-канала оказалась удачной: «Живая природа» без какой-либо рекламы со стороны «Уфанет» стала появляться на экранах телевизоров в общественных заведениях Уфы и других городов. Опросы показали быстрый рост узнаваемости канала. Точность такого попадания была связана с особым умиротворяющим настроением, которое транслирует сама природа, пояснил Александр Саркисян.

В 2016 году «Уфанет» запустил еще один собственный телеканал, на этот раз в сверхвысоком разрешении — Home 4K. Руководитель производства телеканалов Home 4K, «Глазами туриста» и «Живая природа» Игорь Фалелюхин говорит, что если не брать во внимание организационные и технические моменты, самым сложным оказалось придумать и осуществить основную идею канала — ту идею, которая была бы интересна потенциальному зрителю и оператору. «С каждым из наших каналов была проделана большая работа по созданию контента, его отбору, обработке и способу подачи. Один из наших каналов, Home 4K, несколько раз менял свое направление», — вспоминает он. Рассуждая о том, какую долю своего и закупного контента считать оптимальной для телеканала собственного производства, Игорь Фалелюхин отмечает, что в этом отношении телеканалы «Уфанет» представляют собой полные противоположности. «Живая природа» и Home 4K имеют полностью свое произвозводство, а на канале «Глазами Туриста» своего контента нет вообще, поясняет он. «Говоря об оптимальном соотношении среднестатистического канала, я думаю, что доля своего контента должна быть более 60% от общего объема эфира. Но очень многое зависит от специфики канала, как в нашем случае», — отмечает Игорь Фалелюхин. Что касается бизнес-модели каналов, то, как и любой другой бизнес, они должны приносить не только удовольствие, но и прибыль. «Поэтому безубыточность и прибыльность каналов — одна из главных целей, которую мы поставили при формировании бизнес-модели», — говорит он.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГИХ ПОСТАВЩИКОВ

Линейку собственных телеканалов развивает «Триколор». За последнее время она пополнилась каналами «Шокирующее» (появился в результате ребрендинга канала «Кинопоказ HD-1»), «Романтичное» (предлагает турецкие и латиноамериканские сериалы, а также голливудские и европейские полнометражные фильмы), «Сериал» (транслирует русскоязычные сериалы), «Комедийное» (собирает комедийные фильмы и сериалы с самыми высокими рейтингами) и другими. В интервью «Телеспутнику» заместитель генерального директора «Триколора» Николай Орлов объяснил, что такие телеканалы обеспечивают оператору независимость от других поставщиков тематических каналов.