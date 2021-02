Названы три точки роста спутниковых DTH-платформ

По отношению к интернет-вещанию операторы спутникового ТВ исповедуют подход «не можешь предотвратить — возглавь».

То есть каждая платформа непосредственного спутникового телевещания (DTH) в меру своего понимания дальнейшего развития рынка развивает собственные стриминговые сервисы, поскольку именно от них и терпит наибольшие убытки. Такой вот парадокс. Впрочем, удивляться нечему, поскольку именно онлайн-вещание является едва ли не единственной точкой роста для любого оператора спутникового ТВ.

США — РОДИНА КОРДКАТТИНГА

Наиболее ярко эти тенденции проявляются в США. Абонентская база двух крупнейших американских DTH-платформ все еще насчитывает более 27 млн подписчиков, но динамика оптимизма не внушает: во втором квартале DirecTV и Dish Network совокупно потеряли 850 тыс. подписчиков. При этом владельцы обеих платформ испытывают, мягко говоря, беспокойство. Владелец Dish Network Чарльз Эрген (Charles Ergen) владеет в США довольно обширным частотным ресурсом для развертывания сетей 5G, имеет амбиции в этой области и периодически ищет партнеров среди сотовых операторов. AT&T — крупный оператор, владеющий DirecTV, после приобретения Warner Media избавляется от непрофильных бизнесов, стремясь уменьшить долговую нагрузку. И судя по всему, не прочь отнести к таким бизнесам и свою DTH-платформу. Но пока не слышно, чтобы какие-то структуры всерьез заинтересовались данным активом, а логичная мысль о слиянии двух конкурентов — DirecTV и Dish Network — скорее всего, не получит одобрения антимонопольных регуляторов, как уже случилось 15 лет назад.

Каждый из операторов имеет свой стриминговый сервис: DirecTV — AT&T Now (ранее назывался DirecTV Now), Dish Network — Sling TV. Судя по динамике абонентской базы, AT&T Now не подходит на роль локомотива, который сможет вытянуть на себе платное ТВ оператора. С сентября 2018 года, когда компания насчитала 1,85 млн подписчиков, пройдя пик численности абонентской базы, к августу 2019 года AT&T Now пришла с 1,34 млн абонентов. Именно когда количество абонентов Direc TV Now было на пике, в конце 2018 года, оператор делал заявления о желании постепенно перевести всех абонентов спутникового ТВ на потоковое вещание. Но с начала 2019 года AT&T повысил тарифы на $15—25, что и стало причиной оттока абонентов. Возможно, что AT&T делает ставку на HBO Max — VOD-сервис, старт которого ожидается в мае 2020 года. Объявленная цена подписки — $15, и основным активом этого сервиса, который должен заманить подписчиков, является огромная контентая библиотека HBO. Правда, это стриминговое вещание уже вряд ли можно называть каким-либо бизнесом DirecTV, просто эти две платформы — спутниковая и онлайн — принадлежат одному медиагиганту. При этом AT&T имеет еще один стриминговый сервис — AT&T Watch TV. Он позиционировался на рынке как бюджетный. В отличие от AT&T Now, который после повышения цен стартует с $50, пакет AT&T Watch TV стоил $15, а в некоторых мобильных тарифах AT&T он предлагался бесплатно. Но в начале ноября 2019 года компания прекратила бесплатное распространение AT&T Watch TV и, по некоторым данным, планирует его вообще закрыть. А в мобильные тарифы (существенно более дорогие) будет включен HBO Max. Таким образом очевидно, что AT&T сосредоточивается на продвижении именно этого сервиса. Платформа AT&T Now (напоминаем, именно она изначально принадлежала спутниковому вещателю DirecTV) существования не прекратит (хотя бы чтобы подписчики могли получить в интернете доступ к контенту DirecTV), но ожидать какого-то существенного роста (при ценах в 4-5 раз выше существующих на американском рынке онлайн-вещания) вряд ли стоит. Правда, руководство сервиса считает, что доходы не уменьшатся, поскольку те, кого напугало увеличение цены, уже перестали пользоваться сервисом, а остальные подписчики будут генерировать большее ARPU.

Sling TV считается в США одним из самых дешевых онлайн-сервисов, предоставляющих доступ к телеканалам. На начало ноября 2019 года он насчитывает 2,5 млн подписчиков, динамика положительная, но не взрывная: в первом квартале 2019 года — 7 тыс. подписчиков, во втором — 48 тыс. Даже при положительной динамике потокового сервиса Dish Network говорить о том, что он начинает играть серьезную роль в бизнесе компании, пока рано. Правда, есть версия, что потоковые сервисы обеих американских DTH-платформ положительно сказываются на стоимости ценных бумаг (обе компании публично торгуются на бирже), и именно это и есть их основное назначение.

БОРЬБА И ДРУЖБА С NETFLIX КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ

В Европе основные спутниковые платформы также запустили свои потоковые сервисы, которые демонстрируют положительную динамику, но миллионного рубежа пока не перевалили. Можно отметить разве что интересный вираж, который совершила французская компания Canal+. Запуская потоковый сервис, она называла основной задачей потеснить на французском рынке Netflix. Заметим, подобные задачи ставит практически каждая европейская онлайн-платформа. Но сравнительно недавно, в середине октября 2019 года, французский вещатель объявил о продаже совместной подписки — на собственный сервис и на Netflix. Похожим образом действует и индийская платформа DishTV (не путать с американской). Индийский рынок онлайн-вещания крайне привлекателен для всех игроков, поскольку в стране насчитывается 600 млн интернет-пользователей. И сейчас в Индии работает уже более 30 платформ. DishTV посчитал, что наиболее выигрышным вариантом будет альянс с кем-либо из глобальных игроков. Поэтому и запустил свой сервис совместно с Amazon Prime.

РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА ПОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТОВ

Российские операторы непосредственного спутникового вещания исключениями не являются, и для них точно так же интернет-вещание является основной точкой роста. Отличием от рынка той же Америки является гораздо меньшее проникновение интернета за пределами крупных городов. Что интересно, как только Mediascope охватил своими исследованиями села и города с населением менее 100 тыс., доля спутникового ТВ сразу же выросла до 28% (по сравнению с 9% в крупных городах).

Поэтому российские платформы спутникового вещания продолжают демонстрировать небольшой рост абонентской базы — в десятые доли процента. И в основном, как сообщают отчеты самих компаний, а также результаты работы независимых исследователей (например, TelecomDaily), рост идет за счет регионов с неразвитой инфокоммуникационной инфраструктурой. Возможно, здесь сыграла свою роль цифровизация эфирного вещания: в преддверии отключения аналогового эфира практически во всех регионах была запущена программа обеспечения спутниковым телевидением людей, живущих в отдаленных населенных пунктах. Причем в некоторых (например, в Карелии) финансовая помощь малоимущим гражданам осуществлялась не как компенсация за уже купленный спутниковый комплект, а как выделение средств на покупку. Что интересно, в 2019 году операторам удалось немного увеличить ARPU, что говорит о желании части зрителей уйти от обязательной двадцатки в сторону дополнительных телеканалов. Да, это еще одна точка роста для спутниковых вещателей. И они ее, как и все предыдущие годы, будут активно отрабатывать. Но вряд ли здесь можно ждать каких-то гигантских темпов роста. Тем не менее еще можно надеяться на ту часть зрителей, кто, получив цифровое качество сигнала, захочет как-то разнообразить свое телесмотрение. Но эфир обязательной двадцатки достаточно богат на популярный контент (в том числе на сериалы и спорт), так что отработать эту точку роста операторам будет очень непросто. Но генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский, комментируя результаты деятельности компании во втором квартале, отметил, что отток, спровоцированный массированной рекламной кампанией эфирной цифры, отчасти компенсируется новыми подключениями.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР

Существует еще одна область, где операторы наращивают усилия, что ведет и к росту поступающих средств, — это В2В-сектор. Для американских и европейских операторов он отсутствует как класс, поскольку там эти два вида бизнеса — доставка сигнала локальным вещателям и непосредственное спутниковое вещание — разделены. В некоторых странах даже законодательно. В США, например, локальным вещателям запрещено получать сигнал от DTH-платформ. В России такого запрета нет и многие местные кабельные сети получают сигнал, например, из пакета «Триколора». К тому же российские платформы в данном секторе работают и как технический транспорт сигнала, и как контент-агрегатор.

Активизации деятельности российских операторов в В2В-секторе способствовали два фактора: во-первых, модернизация российских сетей, которым потребовался качественный сигнал. Во-вторых, пристальное внимание к пользователям, которые используют индивидуальные подписки для бизнес-применения. Операторы наступают на них, используя и кнут, и пряник: с одной стороны, угрожая правомерным давлением закона, с другой — предлагая востребованный продукт, нацеленный именно на то, чтобы пользователю было удобно перейти к легальным отношениям с оператором.

В корпоративном секторе можно выделить направление HoReCa (кафе, бары, рестораны, гостиницы), активизация которого связана с развитием локальных ОТТ-сетей в заведениях подобного рода. «Триколор» в 2018 году запустил предложение для этого сектора, что отразилось на статистике оператора: за год с июня 2018 по июнь 2019 года число корпоративных клиентов оператора выросло на 36%, и более половины новых клиентов пришли именно из HoReCa.

Именно в этом секторе своеобразной точкой роста стала легализация публичного вещания. Например, в начале 2019 года «Триколор» направил в правоохранительные органы 64 заявления по факту незаконного публичного показа. 15 юридическим лицам были присуждены штрафы, но более интересен тот факт, что 42 объекта HoReCa заключили официальные договоры с оператором.

В деятельности (и в структуре дохода) «Ориона» В2В-сектор всегда занимал важное место, а в 2019 году стал основным драйвером развития: рост доходов в третьем квартале (по сравнению с тем же периодом 2018 года) составил 7%. Впрочем, о бизнес-стратегии оператора, фокусирующейся на корпоративном сегменте и новых приложениях для него, было объявлено в конце 2018 года. Наиболее активный рост — 47% — был достигнут в дистрибуции каналов.

Интересно отметить внедрение технологии HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television), позволяющей вещателям транслировать в телесигнале дополнительную информацию. Эта технология достаточно популярна в Европе, но в России пока распространения не получила. ФГУП «РТРС» еще 10 лет назад объявляло о готовности реализовать HbbTV, но заинтересованных вещателей тогда не нашлось. «Орион» внедрил технологию на трех телеканалах, поэтому говорить о каких-то реальных результатах пока рано.

Оператор «НТВ-Плюс» также в 2018 году представил предложение для корпоративного сектора, включавшее и программу стимуляции установщиков, которые будут с этими предложениями работать.

UHD КАК ПЕРСПЕКТИВА

Вещание телеканалов в формате Ultra HD, пожалуй, следует отнести к перспективным точкам роста, то есть к тем, финансовый эффект от которых ожидается в будущем, пусть и уже достаточно недалеком. На сегодня только «Триколор» отмечал влияние наличия 4К-каналов как положительный фактор развития своего сервиса в секторе HoReCa. Пока же операторы рассматривают UHD как эксперимент — технологический и маркетинговый, как наработку на будущее, как некий символ престижа. О монетизации пока разговор не идет.

Подводя итог, можно отметить, что в развитии онлайн-сервисов российские спутниковые вещатели из мирового тренда не выпадают. Также заметно преимущество, которое они имеют перед зарубежными коллегами: отсутствие на российском рынке глобальных игроков вроде Netflix и тем более отсутствие ожидания «войны потоковых сервисов», прогнозируемой в связи с грядущим пришествием на ОТТ-рынок таких гигантов, как HBO, Disney и Comcast. Поэтому в относительно спокойной обстановке российские спутниковые вещатели со своими онлайн-сервисами должны занять ощутимую долю рынка.