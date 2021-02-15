Выпал из окна после драки – видео из Павлодара

Видео драки в подъезде появилось в соцсетях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Поводом стал конфликт из-за девушки, передает Pavlodarnews.kz.



Драка произошла 14 февраля поздно вечером в доме 160 по улице Камзина. От удара соперник провалился в щель окна и упал на нижний этаж.



В полицию никто не обращался. Но после публикации видео факт был зарегистрирован в Южном отделе полиции Павлодара. Участковые инспекторы провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц.

Все участники конфликта установлены. Выяснилось, что между молодыми людьми 21 и 23 лет произошла ссора из-за девушки. В результате 23-летний парень с травмами обратился в больницу. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении обидчиков возбуждено административное производство по статье 73-1 часть 1 КРКоАП. Материал направлен в суд. начальник Южного отдела полиции Женис Жансеркенов